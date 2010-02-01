İşte Aslan'ın son bombası!

T24 - Herkes golcü bekliyordu, yönetim son takviyeyi orta sahaya yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Altay'ın genç yeteneği Musa Çağıran'ın bonservisini 1 milyon Lira'ya aldı, sezon sonuna kadar oynatma hakkını İzmir kulübüne bıraktı.





Ara transferin şampiyonu Galatasaray, bir genç yeteneği daha kulübe kazandırdı. Sarı-Kırmızılılar, bir süre önce gündeme gelen Altay’ın genç yeteneği Musa Çağıran’ın bonservisini 1 milyon Lira’ya aldı. Anlaşma gereği Siyah-Beyazlı futbolcu sezon sonuna kadar Altay forması giymeye devam edecek, Galatasaray bonservis ücretinin yarısını şimdi, diğer yarısını da oyuncu resmi sözleşme imzaladıktan sonra ödeyecek. Orta sahada hem savunmadaki başarısı hem de hücum yönüyle dikkat çeken Musa, Futbol Federasyonu ve nüfus kaydına göre 17 Kasım 1992 doğumlu görünüyor. Ancak gerçeğin böyle olmadığını, Fanatik'e verdiği röportajında samimi bir şekilde itiraf etmişti.





Beşiktaşlı ama gönlü Cim Bom'da



Kendisinden 1 yaş büyük kardeşiyle aynı anda askere gitmemesi için babasının nüfusa 2 yıl geç yazdırdığını söyleyen Musa Çağıran, o röportajda başka çarpıcı açıklamalar da yapmıştı. Beşiktaşlı olduğunu, ancak Galatasaray’da oynamayı çok istediğini ifade eden genç yetenek, Ayhan Akman, Mehmet Topal ve Barış Özbek gibi isimlerin ‘düz’ oynadığını, bu nedenle Cim Bom’a gitmesi halinde formayı kimseye kaptırmayacağını iddia etmişti. Musa en büyük hayalinin Milan Baros’la birlikte oynamak olduğunu da sözlerine eklemişti.





