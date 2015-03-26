T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İşte Arap dünyasının tartıştığı peygamber filmi

İranlı bir film şirketi Hz. Muhammed’in çocukluğunu anlatan bir film yapımına başladı

26 Mart 2015 13:56

İranlı bir film şirketi Hz. Muhammed’in çocukluğunu anlatan bir film yapımına başladı. Şirket filmde Hz. Muhammed’in yalnızca başını arkadan göstereceklerini açıkladı. Ancak film şimdiden eleştirilerin hedefi konumuna geldi.

İslami inanışa göre herhangi bir şekilde tasvir edilmesi günah olarak kabul edilen Hz. Muhammed’in, “Allah’ın Elçisi Muhammed” filminde başını arkadan gösterileceğinin açıklanması eleştirileri beraberinde getirdi. Ne zaman vizyona gireceği henüz kesinleşmese de İslam bilginleri Hz. Muhammed’in herhangi bir şekilde tasvir edilmeye çalışılmasının tamamen yasak olduğunu söylüyor.

NTV'nin haberine göre, proje tamamlandığında İran’ın şimdiye kadar yaptığı en pahalı film olarak da tarihe geçecek. Filmin yönetmeni Majid Majidi; “Hz. Muhammed’i tanıtabilecek her türlü filmde yardımcı olmaya hazırız. Biz Müslüman bir ülkeyiz ve böyle bir yapımın altından kalkabilecek kültür ve birikime de sahibiz.” şeklinde konuştu.

Bazı kesimler ise Hz. Muhammed karikatürü yayınladıktan sonra saldırıya uğrayan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisini örnek göstererek, böyle bir işe girişmenin kışkırtıcı olabileceğini söyledi.

Tüm bu eleştirilere rağmen film İran lideri Ayetullah Hamaney’in desteğini aldı. Hamaney 2012 yılında filmin setini ziyaret ederek desteğini göstermiş oldu.

Filmin yönetmeni Majid Majidi

Film için oscarlı ekip

 

Yönetmen Majidi işi şansa bırakmayarak Oscar ödüllü birçok ismi kadroya dahil etmeyi başardı. Bu isimler arasında Oscar ödüllü özel efekt uzmanı Scott E. Anderson, 3 Oscarlı İtalyan görüntü yönetmeni Vittorio Storaro ve 2 Oscarlı müzik yapımcısı Allah-Rakha Rahman bulunuyor.

 

3 dilde yayınlanacak

 

Filmin Arapça, Farsça ve İngilizce olarak yayınlanacağı öğrenildi. Herhangi bir aksilik çıkmazsa filmin İran’da yazın vizyona girmesi planlanıyor.

 

Üçleme olması planlanıyor



Film yapımcıların yüzünü gişede güldürürse devamının da çekilebileceğini ve üçleme olabileceği düşünülüyor. Devam filmlerinde ise Hz. Muhammed’in gençliği ve 40’lı yaşlarından sonrasının anlatılacağı söylentiler arasında.

 

30 milyon dolar harcandı

 

Nourtaban Film Endüstrisi Başkanı Mohammed Mahdi Heidarian film için şirketinin şimdiye kadar 30 milyon dolar harcadığını teyid etti. Film için kimlerin finansör olduğu konusunda ise bir açıklama yapmadı.

ETİKETLER

peygamberhz muhammedfilmiran

İlgili Haberler

Hz. Muhammed karikatürü çizen Filistinli karikatürist: Düşündürmek istedim

Karikatürist, Paris'teki Charlie Hebdo saldırılarından sonra İslam'a yönelik olumsuz ön yargılara tepki olarak çizdiğini ifade etti

Hz. Muhammed karikatürü paylaşan Glasgow Rangers teknik direktörü istifa etti

Graham'ın gördüğü yoğun tepkiler nedeniyle Rangers'taki görevinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24