İşte Arap dünyasının tartıştığı peygamber filmi

İranlı bir film şirketi Hz. Muhammed’in çocukluğunu anlatan bir film yapımına başladı. Şirket filmde Hz. Muhammed’in yalnızca başını arkadan göstereceklerini açıkladı. Ancak film şimdiden eleştirilerin hedefi konumuna geldi.

İslami inanışa göre herhangi bir şekilde tasvir edilmesi günah olarak kabul edilen Hz. Muhammed’in, “Allah’ın Elçisi Muhammed” filminde başını arkadan gösterileceğinin açıklanması eleştirileri beraberinde getirdi. Ne zaman vizyona gireceği henüz kesinleşmese de İslam bilginleri Hz. Muhammed’in herhangi bir şekilde tasvir edilmeye çalışılmasının tamamen yasak olduğunu söylüyor.

NTV'nin haberine göre, proje tamamlandığında İran’ın şimdiye kadar yaptığı en pahalı film olarak da tarihe geçecek. Filmin yönetmeni Majid Majidi; “Hz. Muhammed’i tanıtabilecek her türlü filmde yardımcı olmaya hazırız. Biz Müslüman bir ülkeyiz ve böyle bir yapımın altından kalkabilecek kültür ve birikime de sahibiz.” şeklinde konuştu.

Bazı kesimler ise Hz. Muhammed karikatürü yayınladıktan sonra saldırıya uğrayan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisini örnek göstererek, böyle bir işe girişmenin kışkırtıcı olabileceğini söyledi.

Tüm bu eleştirilere rağmen film İran lideri Ayetullah Hamaney’in desteğini aldı. Hamaney 2012 yılında filmin setini ziyaret ederek desteğini göstermiş oldu.

Film için oscarlı ekip

Yönetmen Majidi işi şansa bırakmayarak Oscar ödüllü birçok ismi kadroya dahil etmeyi başardı. Bu isimler arasında Oscar ödüllü özel efekt uzmanı Scott E. Anderson, 3 Oscarlı İtalyan görüntü yönetmeni Vittorio Storaro ve 2 Oscarlı müzik yapımcısı Allah-Rakha Rahman bulunuyor.

3 dilde yayınlanacak

Filmin Arapça, Farsça ve İngilizce olarak yayınlanacağı öğrenildi. Herhangi bir aksilik çıkmazsa filmin İran’da yazın vizyona girmesi planlanıyor.

Üçleme olması planlanıyor





Film yapımcıların yüzünü gişede güldürürse devamının da çekilebileceğini ve üçleme olabileceği düşünülüyor. Devam filmlerinde ise Hz. Muhammed’in gençliği ve 40’lı yaşlarından sonrasının anlatılacağı söylentiler arasında.

30 milyon dolar harcandı

Nourtaban Film Endüstrisi Başkanı Mohammed Mahdi Heidarian film için şirketinin şimdiye kadar 30 milyon dolar harcadığını teyid etti. Film için kimlerin finansör olduğu konusunda ise bir açıklama yapmadı.