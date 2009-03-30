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Dünya

İşte Arafat'ın kuşatma altındaki 'evi'

Filistin'in efsanevi lideri Arafat'ın, 2 yıl İsrail kuşatması altında yaşadığı hücre gibi küçük yatak odasının ayrıntılı görüntüsü

30 Mart 2009 03:00

Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın, iki yıl İsrail ordusunun kuşatması altında yaşadığı "hücre" gibi küçük yatak odasının ayrıntılı görüntüsü artık internette.

Yaser Arafat'ın (1929-2004) resmi internet sitesinde yayımlanan görüntüde, yatak odası ve onun en mütevazı hayatında giydiği beş "askeri üniforması" ile dört kefiyesi yer alıyor.

Arafat, İsrail tarafından, Filistinlilerin düzenlediği intihar saldırılarının arkasındaki isim olmakla itham edilmesinin ardından 2002-2004 yılları arasında, Ramallah'taki bu mekanda adeta hapis hayatı yaşamıştı.



"Ben, İsrail'in tankından topundan hiçbir şeyinden çekinmem. Hayatımın tümü savaş içinde geçti" diyen Arafat, 1994'te o dönem İsrail Başbakanı olan İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le Nobel Barış Ödülü'nü paylaştı.

Arafat'ın müze yapılacak Ramallah'taki küçük tabya gibi evinin, muhtemel suikasta karşı emniyet amacıyla penceresi yok.

Arafat, 11 Kasım 2004'te, Paris yakınında askeri hastanede hayata gözlerini yumdu.

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