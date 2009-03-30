İşte Arafat'ın kuşatma altındaki 'evi'

Yaser Arafat'ın (1929-2004) resmi internet sitesinde yayımlanan görüntüde, yatak odası ve onun en mütevazı hayatında giydiği beş "askeri üniforması" ile dört kefiyesi yer alıyor.Arafat, İsrail tarafından, Filistinlilerin düzenlediği intihar saldırılarının arkasındaki isim olmakla itham edilmesinin ardından 2002-2004 yılları arasında, Ramallah'taki bu mekanda adeta hapis hayatı yaşamıştı."Ben, İsrail'in tankından topundan hiçbir şeyinden çekinmem. Hayatımın tümü savaş içinde geçti" diyen Arafat, 1994'te o dönem İsrail Başbakanı olan İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le Nobel Barış Ödülü'nü paylaştı.Arafat'ın müze yapılacak Ramallah'taki küçük tabya gibi evinin, muhtemel suikasta karşı emniyet amacıyla penceresi yok.Arafat, 11 Kasım 2004'te, Paris yakınında askeri hastanede hayata gözlerini yumdu.