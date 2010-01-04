İşte Anadolu mumyaları...

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Kedi mumyası da var

Kapadokya mumyaları özel sıvıyla kaplı

Aksaray Müze Müdür Vekili Fahri Ayçin, mumya denilince insanların zihninde Mısır ve firavunların canlandığını, ancak Anadolu topraklarında yaşamış olan milletlerin de kendine özgü tekniklerle mumya yaptığını söyledi.Mumyalamanın ölümden sonra bedeni koruma düşüncesinin bir ürünü olduğunu belirten Ayçin, "Anadolu'da da İlhanlı Devleti'nin önde gelenleri ve yakınları mumyalanırken, Kapadokya Bölgesi'ndeki Aksaray'da da özellikle Bizans döneminde mumyalama yapılmıştır" dedi.Aksaray'da son 15 yılda çok sayıda mumya çıkarıldığını ifade eden Ayçin, "Aksaray'da çıkartılan mumyalar içinden çocuk, kadın, erkek ve kedi mumyaları yer alıyor. Aksaray'da ikisi kedi olmak üzere toplam 14 mumya sergileniyor. Birer kadın, çocuk ve kedi mumyası 2009 yılında ele geçirildi. Bunun dışında 4 bebek mumyası ile Sarı Rahibe Mumyası Niğde Müzesi'nde sergilenmekte. Bizans dönemine ait mumyalar, genelde kaçak kazı yapıp çıkardıkları mumyaları yurt dışında satmak isteyenlerin yakalanmasıyla ele geçirilmiştir. Polis ve jandarmanın bölgede yaptığı başarılı istihbarat çalışması sonucunda yurt dışına çıkarılamadan ele geçirilen mumyalar, Akşehir ve Niğde Müzelerinde ziyaretçilerini beklemektedir" dedi.Aksaray'daki mumyaların, mumyalama tekniği açısından Mısır'dakilerden farklı olduğunu ifade eden Ayçin, "Kapadokya'da bulunan mumyalar Mısır'daki gibi bezle sarma tekniğiyle yapılmamış. Kapadokya'daki mumyalar, bölgede üretilen, cesedi uzun yıllar koruyabilecek özellikteki bir sıvıyla kaplanmış. Mumyalama tekniğinin Anadolu'da oldukça gelişmiş olduğunu anlıyoruz. Çünkü buradaki mumyalar, Mısır'daki mumyalar gibi bozulmadan günümüze kadar ulaşmış" diye konuştu.Ayçin, mumyaların bulunduğu Aksaray ve Niğde Müzelerinin de turların kapsamına alınması halinde, bu önemli değerlerin daha fazla değer bulacağını sözlerine ekledi