İşte AKP'nin yeni yönetimi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hafta sonunda yapılan 4'üncü Olağan Büyük Kongre'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, parti yönetiminde görev dağılımı belirlendi. Numan Kurtulmuş Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Süleyman Soylu da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi. AKP MYK'ya 5 yeni isim girdi.

21 üyenin ilk kez katıldığı AKP'nin en üst karar alma organı olan MKYK toplantısından sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada, Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görev dağılımı şöyle :

Mehmet Ali Şahin (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Ekrem Erdem (Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Menderes Mehmet Tevfik Türel (Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Hüseyin Çelik (Tanıtım ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü).

Ömer Çelik (Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Mustafa Şentop (Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Salih Kapusuz (Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Numan Kurtulmuş (Ekonomi İşleriden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Nükhet Hotar (Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Ahmet Edip Uğur (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Süleyman Soylu (Ar-Ge Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı).

Haluk İpek (Genel Sekreter).

5 yeni isim

AKP MYK'ya 5 yeni isim girdi. Mehmet Ali Şahin, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Menderes Türel ve Mustafa Şentop, MYK'ya giren yeni isimler oldu.

Yeni yönetimde yer almayan Abdulkadir Aksu, Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Hüseyin Tanrıverdi ve Zelkif Kazdal ise MYK'ya veda eden isimler oldu.