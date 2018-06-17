İşte AKP'nin İstanbul mitingi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle bazı yolların bugün saat 9.30'da trafiğe kaptıldığını duyurdu. Yenikapı meydanında gerçekleştirilecek miting saat 17'de başlayacak, yollar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak.

Trafiğe kapatalılacak yollar şöyle:

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,



-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım



-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak



-Ragıp Gümüş Pala Caddesi



-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine



-Reşadiye Caddesi



-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet



-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar



-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar



-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar



-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş



-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhkar şunlar:

-D-100 Kuzey - Güney Yol,



-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,



-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,



-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,



-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,



-Vatan Caddesi,



-Millet Caddesi,



-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı



-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecektir."