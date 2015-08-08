İşte akıllı telefonların bilinmeyen özellikleri

Türkiye’de akıllı telefon sayısı 60 milyonu geçti. Yeni model cep telefonlarının sayısı 3 bin lirayı buluyor ancak vatandaşlar sahip oldukları telefonun özelliklerinin büyük bölümünü kullanamıyor. Dolayısıyla yapılan işlemler, fotoğraf çekme, mesaj gönderme, arama ve Twitter, Facebook, Instagram gibi popüler sosyal medya kullanmanın dışına çıkmıyor. Yani bu işlemleri 300 liraya alabileceğiniz giriş seviyesinde bir akıllı telefonla da yapmak mümkün.

İşte Bugün gazetesinden Murat Güldüren’in derlemesiyle telefonları ayrıntılı inceleme vakti bulamayanlar için akıllı telefonlar:

iPhone’un bilinmeyenleri

Sihirbaz Siri: Apple'ın sanal asistan uygulaması Siri, etrafınızda çalan şarkının ne olduğunu da biliyor. Bunun için kendisine Çalan şarkı ne? Diye sorulması yeterli. Ayrıca Siri’ye kimin kim olduğunu da anlatabilirsiniz. Örneğin, “Yasemin, benim eşim” veya “Emre, benim babam” deyin. Ardından, “Eşime mesaj yaz” veya “Babamı ara” diyebilirsiniz. Siri, kimi kastettiğinizi anlar.

AirPlay ile canlı yayın: Bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzda, AirPlay Yansıtma özelliğini kullanarak iPhone’unuzun ekranını Apple TV’ye bağlı bir HDTV’ye yansıtabilirsiniz.

Siz söyleyin, iPhone yazsın: Dikte özelliği ise konuşarak yazı yazabilmeyi sağlıyor. Klavyenin en alt satırındaki mikrofon düğmesine dokunun, yazmak istediğiniz şeyi söyleyin, iPhone’unuz sözcüklerinizi metne dönüştürsün.

Daha akıcı videolar: Saniyede iki kat daha fazla kare çekmek için Ayarlar Fotoğraflar ve Kamera menüsünden “60 kare/sn’de Video Kaydı Yap” ayarını etkinleştirin.

S6 tabuları yıktı

Kilit ekranında doğrudan arama: Galaxy S6, kilit ekranında doğrudan arama yapmanıza olanak tanıyor. Sadece ekranın sol alt köşesindeki telefon sembolünü yukarı doğru çekerek acil durumlarda dahi hızla aramalarınızı gerçekleştirin.

Hızlı panele kilit ekranından ulaşın: Güvenli kilit ekranında hızlı panele anında erişim sağlanabiliyor. Bu kısayol sayesinde Wi-Fi internet bağlantısı kurmanın yanı sıra diğer birçok özelliği kilit ekranını açmadan değiştirebiliyorsunuz.

Konuşması sırasında altı uygulama: Arama sırasında sadece ekranı kaydırarak erişim sağlanan e-posta, mesajlar, internet, kişiler, s-planlayıcı ve memonun yer aldığı 6 uygulamayla birlikte telefon konuşma anında ihtiyaç duyulan işlemler yapılabiliyor. Örneğin telefonda konuştuğunuz kişiyle gitmek için güzel bir restaurant seçip buluşacağınız günü anında ajandanıza işleyebilirsiniz.

Şunlar da cabası

- Kızılötesi ile akıllı telefonunuz üzerinden kolayca kullanmakta olduğunuz akıllı televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz, micro USB portu üzerinden oyun konsollarıyla iletişim kurabiliyor.