İşte AK Parti'nin 63 maddelik 2023 hedefleri

AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. AKP Kongresi'nde basın mensuplarına "AK Parti" amblemi taşıyan zarflar içinde, iki sayfalık, 63 maddeden oluşan metin dağıtıldı. Dağıtılan broşürde, "Parti kapatmanın tamamen kaldırılması, dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi, anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması, anadilde kamu hizmetlerine erişim, darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması, ismi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması, güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi, mevzuatta etnik ayrımcılık yaratan bütün hükümlerin ayıklanması, askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi..." gibi maddeler yer aldı.

İşte AKP'nin açıkladığı 63 madde: 1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması. 2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır. 3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması. 4- Parti kapatmalarına son verilmesi. 5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi. 6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması. 7- Seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi. 8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması. 9- YSK’nın yeniden yapılandırılması. 10- Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması. 11- Şartlarne olursa olsun mutlaka yeni bir Anayasa'nın ülkeye kazandırılması. 12- Dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi. 13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketi'nin kanunlaştırılması. 14- Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması. 15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması. 16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması. 17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi. 18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi. 19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi 20- Mahkûm veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri. 21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması 22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim. 23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması. 24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması. 25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması. 26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması. 27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması. 28-Yargı birliğinin sağlanması. 29-Askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi. 30- Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde) 31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü etnik ayrımcılığa son verilmesi.. 32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması 33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli 34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi 35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi 36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi 37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi 38- Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi 39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi 40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması 41- Kamuya 15 bin engelli alınması 42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi 43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması 44- Yeni bir kamu personel sistemi 45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi 46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi 47-Kamu hastane birliklerinin konulması 48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 100 okur-yazarlık oranına ulaşılması 49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması 50-İsteyen her lise mezununa üniversite 51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması 52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke 53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi 54- Yuva yıkan değil, yuva yapan bir kentsel dönüşüm 55- Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri 56- Köylere imar 57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye 58- Yeni bir köy kanunu 59- Yurtdışında en fazla temsilciliği olan 5. ülke 60-AB hedefinden şaşmamak 61- Etkin ve aktif dış politikaya devam 62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye 63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke