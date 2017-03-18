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Spor

İşte Advocaat'ın ayrılığının perde arkası

Hollandalı teknik adam, inansal fairplay engeli nedeniyle istediği transferleri yapamamıştı

18 Mart 2017 22:53

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın sezon sonunda emekli olarak takımdan ayrılacağını açıklamasının yankıları sürüyor.

Deneyimli teknik adam Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında yönetime bırakma isteğini bildirmiş ancak yöneticiler ikinci yarı için umutlu olduklarını söyleyerek Advocaat'ı ikna etmişti. Sonrasında transfer döneminde finansal fairplay engeline takılan Sarı-lacivertliler istedikleri takviyeleri yapamadı.

Yönetimin transfer için gösterdiği çabaya saygı gösterdiğini her fırsatta dile getiren deneyimli çalıştırıcı yine de kadronun güçlenememesi karşısında zorluk yaşadı. Advocaat ikinci yarı başlarken yeni bir sözleşme teklifi de aldı.

NTV’de yer alan habere göre, Başkan Aziz Yıldırım Advocaat'a bir yıllık yeni sözleşme önerirken gelecek sezonun planlamasına başlayabileceklerinin mesajını da verdi. Advocaat bu teklife teşekkür ederek düşünmek için beklemek istediğinin yanıtını verdi.

Ancak ikinci yarı başında istenen sonuçlar bir türlü alınamadı. Ligde zirveden uzaklaşılması, Avrupa'ya veda edilmesi tepkileri beraberinde getirdi. Yönetim Advocaat'ın bazı tercihlerinden de rahatsız oldu. Özellikle Krasnodar deplasmanında uzun süredir kadronun dışında kalan Emmanuel Emenike'nin sahaya ilk 11'de çıkması yönetim kanadında tepki çekti. Devre arasında Advocaat'ın isteğiyle transfer edilen Karavaiev'in 18 kişilik kadroya bile alınmaması şaşkınlıkla karşılandı. Hocanın basın toplantılarında birden fazla kez söylediği "yönetim benden iyisini buluyorsa getirsin" demeci ve oyuncuları hedef alan agresif tavrı da beğenilmedi. Yönetim bununla ilgili de bazı önlemler almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yönetimin bu yaşananlardan sonra yeni sözleşme teklifini rafa kaldırır gözükmesi , yeni sezon için alternatif arayışına girmesi ve Aykut Kocaman haberlerinin basına yansıması da Advocaat'ı emekliliğe iten zorunlu nedenlerden biri oldu. Emekliliğini açıkladığı basın toplantısında "Başkasının benden daha iyisini yapacağı düşünülüyorsa ben zaten giderim." giderim ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam böylelikle sezon sonu vedasını dile getirmiş oldu.

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