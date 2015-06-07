İşte adım adım oy kullanma rehberi

Vatandaş oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Türkiye için hayati bir öneme sahip olan bu seçimde oyunuzun geçersiz olmasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Peki oy nasıl kullanılır?

İşte detaylar...

Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Hatalı oylar, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebilecek. Özellikle ilk kez oy kullanacak milyonlarca genç seçmen için konu daha da önem kazanıyor. Peki, oyumuzun boşa gitmemesi için nelere dikkat etmeliyiz?

‘Oy verme saatleri’

Seçmenler, tüm yurtta, 7 Haziran Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Saat 17.00'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Mühre dikkat

Oy kullanacağımız “birleşik oy pusulası ve zarflar çok önemli. Sandık kurulu başkanından alınan zarf ve pusulaların üzeri dikkatle incelenmesi. Öncelikli olarak; zarfın üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” yazısının bulunduğu sandık kurulu mührü ve filigramının yer alması gerekiyor. Yoksa oyunuz boşa gider. Ayrıca zarf ve pusula üzerine herhangi bir yazı, işaret, parmak izi varsa, oyların geçersiz sayılmasına neden oluyor.

Nerede oy kullanacağım?

Oy kullanma işlemi

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

Yırtmayın

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

Sadece zarf ve oy

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

Mührü taşırmayın

Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle evet mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührü izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi halinde de pusula geçerli olacak. -Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "evet" mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması durumunda oy geçerli sayılacak. Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla bir siyasi partinin alanına birden çok evet mührü basılması halinde de oy geçerli kabul edilecek.

Öncelikliler

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.