İşte adaylara yapılan bağış miktarları

Köşk için yarışan 3 aday seçimlere 24 saatten az bir süre kala, seçim çalışmalarında kullanmak üzere ne kadar bağış toplandığını açıkladı. Buna göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için 55 milyon 260 bin 778 TL, çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu için 8,5 milyon TL ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için ise 1 milyon 213 bin TL toplandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan dün akşam canlı yayında kampanyası için yapılan bağışın miktarını açıkladı. Erdoğan “Kampanyada bir defa şöyle bir son akşam itibarıyla aldığım şeyi söyleyeyim, yani biliyorsunuz kişiler olarak bankalardaki görünüm olmuyor, bağış adeti olarak. Çünkü aynı kişi 2 kez, 3 kez de bağış yapabiliyor. Dolayısıyla toplam bağış adedi 1 milyon 350 bin 796, toplam bağış miktarı ise 55 milyon 260 bin 778. Akşam itibarıyla bu" dedi.

Para kalacak olursa hazineye kalır

"Tabii rakam olarak fena bir rakam değil ama yarın da tabii devam edecek" diyen Erdoğan, şunları söyledi: Bu konuyla ilgili bankayla arkadaşlarımızın görüşmeleri oldu. Çünkü tabandan gelen şeyler bu istikamette. Hatta pazardan sonra da yapılabilecek. 3-4 gün ondan sonra da böyle bir imkan var. Çünkü bu konuda yapılan alım satımlarda belki açıklar da olabilir. Biliyorsunuz burada sizin resmi belgeli harcamalarınızın üstünde para kalacak olursa bu para hazineye devrolunur. Böyle bir durum da söz konusu.

Danışmanları açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kampanyası için ise 8,5 milyon TL bağış toplandı.

Kampanyayı yürüten danışmanlar tarafından yapılan açıklamada İhsanoğlu’nun hesabına yapılan bağışların, 8 Ağustos 2014 itibarıyla 8,5 milyon TL’yi bulduğu açıklandı.

Demirtaş'a 1 milyon 213 bin lira bağış yapıldı

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın seçim kampanyası için açılan hesaplara, 7 bin 119 kişi, 1 milyon 213 bin lira bağışta bulundu. Demirtaş'ın seçim kampanyası çerçevesinde tanıtım materyalleri, ulaşım, platform ve ses sistemleri hizmetleri için 1 milyon 95 bin lira harcandı.

Demirtaş'ın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunmak isteyenlerin nakdi yardımları için Ziraat Bankası TBMM şubesinde ve Garanti Bankası Diyarbakır şubesinde hesap açıldı. Bu hesaplara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, seçimin her bir turu için, en fazla 9 bin 82 lira 51 kuruş yardım ve bağışta bulunabiliyor.



Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş için Ziraat Bankası TBMM Şubesindeki "Şube No: 0903 Hesap No: 31583126-5004 IBAN TR68 0001 0009 0331 5831 2650 04" ve Garanti Bankası Diyarbakır Şubesi'ndeki "Şube Kodu: 456 Hesap No: 2121 IBAN: TR 65 00062 00045 60 000000 2121" hesaplara bugün itibariyle 7 bin 119 kişi, 1 milyon 213 bin lira bağışta bulundu.





Bağış koşulları





Bağışlar ve yardımlar, seçimin birinci turu için 15 Ağustos 2014'e kadar sürecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise yardımlar, en geç 28 Ağustos 2014'e kadar yapılabilecek.



Adaylar, sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım ve ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.



Cumhurbaşkanı adayları, bin liraya kadar olan nakdi yardımları, makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bin liranın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "seçim hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ya bildirdikleri banka hesabına bağış yapan tarafından yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar, sadece seçim harcamalarında kullanılacak.



Adaylara yabancı ülke vatandaşları bağış ve yardımda bulunamayacak. Banka kayıtlarına göre denetim yapılması gerektiğinden, denetiminde zorluk yaşanmaması için internet sitesi aracılığıyla veya SMS yöntemiyle bağış ve yardım yapılamayacak.