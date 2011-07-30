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Dünya

İŞTE ABD'NİN YENİ HEDEFİ ASPEN (A.A)

30 Temmuz 2011 12:41

-İŞTE ABD'NİN YENİ HEDEFİ ASPEN (A.A) - 30.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlarından olan emekli korgeneral Douglas Lute, El Kaide'nin lideri Eymen El Zevahiri de dahil olmak üzere terör örgütünün lider kadrosundan 3-5 kişiyi bertaraf ederek, El Kaide'yi "nakavt edebileceklerini" söyledi.  Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Lute, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik böyle bir darbenin, "nakavt vuruşu" olacağını söyledi. Lute, "Zevahiri ve 4 yardımcısının gelecek 6 ay içerisinde öldürülmesinin, El Kaide'nin yeniden canlanma kapasitesini ciddi biçimde tahrip edeceğini'' belirtti. Lute, "baş düşmanımız olan bir örgüt bugün bir kargaşa dönemi içerisinde. Bütün askeri doktrinler de, böyle bir dönemde, nakavt yumruğunu vurmak için ileri atılmanız gerektiğini söyler" dedi.   Bu nedenle ABD'nin Pakistan'daki "terör karşıtı operasyonlarını sürdürmesi gerektiğini" ifade eden Lute, bunun, Pakistan hükümetini rahatsız etse bile yapılması gerektiğini söyledi.  Lute, bu sözleri, ABD eski Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Dennis Blair'in önerisine karşı söyledi. Blair toplantıda, ABD'nin Pakistan'daki insansız hava araçlarıyla yaptığı operasyonları durdurması gerektiğini ifade etti. Blair, CIA tarafından bu araçlar kullanılarak düzenlenen saldırıların, ABD-Pakistan ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

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