İşte AB İlerleme Raporu'nun Türkçe tam metni

Açıklanması 1 Kasım seçimlerinden sonraya bırakılan Türkiye İlerleme Raporu'nun Türkçe tam metni yayımlandı. AB'nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu KomiseriJohannes Hahn tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin reform hızını yavaşlattığı ve insan hakları ile temel özgürlükler konusundaki çabaların yetersiz kaldığı belirtildi. Suriyeli mültecilere kapılarının açmasının takdir edildiği raporda hukukun üstünlüğü konusunda sert eleştiriler ye aldı. İlerleme Raporu'nda, "bağımsız adalet sisteminin yapılandırılması yerinde sayıyor" denilirken, bu alanda 2014'ten bu yana mesafe kaydedilmediği vurgulandı. Hakim ve savcılara baskı yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de gelen sığınmacılar için “benzeri görülmemiş” bir destek verdiği kaydedilen raporda, sığınmacı krizinin çözümü için Türkiye-AB Ortak Eylem Planı'nın hazırlandığı dile getirildi.

Türkiye için her yıl hazırlanan raporun ekonomi alanında ise Türk ekonomisinin ilerleme kaydettiği ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak kabul edilebileceği belirtildi. Belgede, “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. faslın açılmasına dönük Türkiye'nin ilerleme kaydettiği de vurgulandı.



Bu yıl Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporu'nda, Temmuz 2015'ten itibaren Doğu ve Güneydoğu'da şiddet olaylarının tırmanmasının insan hakları ihlalleri açısından endişelere yol açtığı ifade edildi. Belgede, "Bu kapsamda ele alınan terörle mücadele önlemleri orantılı olmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin yıllık AB karnesi niteliğinde olan İlerleme Raporu’nun son taslağında, bundan önceki 17 belgede olmadığı kadar geniş ve eleştirel bir basın özgürlüğü bölümüne sahip olmasıyla dikkat çekmişti.

Rapor, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in talimatıyla seçimler öncesinde iki, seçimler sonrasında da bir kez olmak üzere toplamda üç kez ertelenmişti.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakereleri 3 Ekim 200'te başladı. Bu süreçte 33 fasıldan 14'ü müzakerelere açılırken, sadece bilim ve araştırma faslı kapatılabildi.

2015 AB İlerleme Raporu’nun Türkçe tam metnini okumak için tıklayınız…