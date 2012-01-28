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İşte 5 günlük hava tahmini

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre...

28 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tüm Türkiye'de karlı ve yağışlı hava 6 Şubat'a kadar sürecek. Kar yağışı İstanbul'da da etkili olacak. Marmara Bölgesi pazartesi gününden itibaren daha da soğuyacak. İstanbul gündüz -1.-2 dereceleri görecek.

İşte haritalı 5 günlük hava tahmini:












(Haritalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alındı)

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