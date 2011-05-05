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İşte 34 anketin ortalaması

Seçimlere çok az bir süre kala anketler peş peşe gelmeye başladı.

05 Mayıs 2011 03:00

T24- Seçimlere çok az bir süre kala anketler peş peşe gelmeye başladı. Yapılan 34 anketin ortalamasında da AKP'nin oy oranı 46,95, CHP'nin ise 26,55 çıktı.  

Partilerin kendi yaptırdığı anketlerin yanında bazı araştırma şirketleri de yaptıkları çalışmalarla seçmenin nabzını tutular.

Kimi anketlerde tavan yapan partiler bazı anketlerde ise şok düşüş yaşad

ı. Bundan önceki seçimlerde doğru tahminlerde bulunan ve Türkiye genelinde araştırmalar yapan şirketlerin anketleri birbirine çok yakın çıksa da hiçbir araştırma şirketinin sonucu yüzde yüz kesin değil.  Mutlaka küçük de olsa bir sapma oranı bulunuyor.

Ama yapılan tüm araştırmaların ortalaması seçim sonuçlarına en yakın sonucu bildirmektedir.

Türkiye genelinde anket yapan Konsensus, Metropoll, Andy-Ar, USADEM, ANAR, GENAR, MARMARA, Trend, ORC, İKSara gibi araştırma şirketlerinin sonuçları medyada ve kamuoyunda çokça konuşulmaktadır.

Ocak 2011'den bugüne kadar Türkiye genelinde bu şirketler tarafından yapılan ve medyada yer alan 34 seçim anketi ve araştırmasının ortalaması şöyle:

AK Parti: 46,95

CHP: 26,55

MHP: 11,85

BDP: 5,81

DİĞERLERİ: 8,84

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