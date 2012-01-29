İşte 3. köprüden geçiş ücreti

T24 - Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'a edilecek üçüncü köprü için yeni ihaleye çıktı. 5 Nisan'da yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek ihale kapsamında Boğaz'a üçüncü köprü, 35 kilometrelik bağlantı yolu ve OdayeriPaşaköy arası 60 kilometre uzunluğunda otoyol inşa edilecek. Yatırımcıya 135 bin araç geçiş garantisi verilecek olan 3. Köprü’den geçiş 3 dolar+KDV olacak. Otoyol için geçiş ücreti ise kilometre başına 0.08 dolar olarak belirlenecek.



Köprü geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar + KDV olarak belirlendi. Otoyol için geçiş ücreti de kilometre başına 0.08 dolar. Yatırımcılar, ihale dosyasını 1 Şubat'tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ücretsiz görebilecek. Proje kapsamında yatırımcıya, yıllık 135 bin araç geçiş güvencesi verilecek. Devlet, öngörülen sayıda aracın geçmemesi halinde, aradaki farkı yatırımcıya ödeyecek. Aynı sayıda araç geçiş güvencesi otoyol için de verildi. Devletin talimatıyla dini bayramlarda ya da özel günlerde köprüden ücretsiz geçiş soz konusu olabilecek. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri de şöyle olacak:



* Köprüyü kullanacak otomobiller için 3 dolar+ KDV alınacak. Büyük araçlarda geçiş ücreti değişecek. Büyük araçların geçiş ücretleri belirlenirken, dingil sayıları dikkate alınacak. Dingil sayısı belli bir katsayıyla çarpılacak ve geçiş ücretleri belirlenecek.

* Otoyolu kullanacak otomobillerden de geçiş ücreti olarak kilometre başına 0.08 dolar tahsil edilecek.

* Geçiş ücretleri, her yıl enflasyon oranında yeniden düzenlenecek.

Demiryolu da olacak



Köprüde, 4x2 karayolu ve 2x1 demiryolu olacak. Yatırımcı, rayları döşemeyecek, sadece, demiryolu geçişine uygun alt yapıyı oluşturacak.



GAZETE HABERTÜRK / Olcay AYDİLEK

