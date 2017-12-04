İşte 2018’in en iddialı kripto paraları!

AtoZForex, bu yılki performanslarına bakarak 2018’de en hızlı yükselmeye aday dijital paraların neler olabileceğine dair bir dosya hazırladı.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün derlediği bilgilere göre 2018’de gelecek vaat eden kripto paralar şunlar:

1- Bitcoin

Piyasa değeri 200 milyar dolara yaklaşan Bitcoin şu an piyasadaki en pahalı kripto para. Birçok ülkede kabul görüyor ve yasalarla düzenleniyor. Uzmanlar, 10 bin dolar bariyerinin kırılmış olmasının Bitcoin’in yükselişini devam ettirmesine zemin hazırladığını söylüyor. Bitcoin şu sıralar 11.600 dolardan işlem görüyor.

2- Ethereum

Listede ikinci sırada bulunan Ethereum, özel bir yazılım dili kullanarak blockchain işletim sistemi üzerinde merkezi olmayan yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Merkezi olmayan yazılım protokolleri aynı işletim sistemi içerisinde ve tek bir blockhain üzerinden binlerce alt coin yaratılmasına izin veren protokollerdir. Ethereumun piyasa değeri 46 milyar doları ve 480 dolar civarından işlem görüyor.

3- Bitcoin Cash

Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamı olarak niteleniyor. 1.600 dolar civarından satılan Bitcoin Cash’in piyasa değeri 27 milyar dolar civarında.

4- Ripple

Finansal işlemler için bir internet protokolüdür. Coğrafik konumlarına bakılmaksızın tarafl ar arasındaki transferleri izlemek için ortak bir defteri kullanır. Bu, her bir ödemenin gün yerine birkaç saniye içinde gerçekleşmesini ve defterden silinmesini sağlar. 0.26 dolardan satılıyor ve piyasa değeri 10 milyar dolar civarında.

5- Litecoin

Önde gelen kripto paralardan daha hızlı işlem onay süresine ve gelişmiş depolama imkanlarına sahip. 5.5 milyar dolar piyasa değeri bulanan Litecoin şu sıralar 100 doların hemen üzerinden satılıyor.

6- Dash

3 yıl önce piyasaya çıkan Dash, 800 dolara kadar tırmandı. Dash gizlilik merkezli bitcoin altyapısına dayalı sanal para birimidir. Bitcoinin altkoinidir.

7- Neo

Çin’in Ethereum’u olarak biliniyor. Ancak Ethereum’dan farklı olarak akıllı kontratlarda farklı programlama dillerini destekliyor. 2017’ye 0.14 dolardan başlayarak 38 dolara kadar çıktı.

8- Iota

IOTA, kayıt defterini korumak için ‘Tangle’ kullanıyor. Tangle, bir işlem yapmak isteyen ağdaki her katılımcının, geçmişteki iki işlemi onaylamasını istemek suretiyle Bitcoin‘in karşılaştığı ölçeklenebilirlik ve işlem ücreti sorunlarını çözüyor. Henüz çok genç olan IOTA 1.60 dolardan satılıyor.

9- Monero

Güvenli ve anonim para transferlerine olanak sağlayan ve izlenemeyen bir kripto para birimi. Mayıs 2014’te 2.47 dolardan işlem görmeye başlarken bugün 206 dolar civarında.

10- Nem

Diğer bazı kripto para birimlerinden farklı olarak kendi orijinal kaynak koduna sahip. Nisan 2015’te 3.5 milyon dolar olan piyasa değeri şu an 2.5 milyar doları aşmış durumda.

"Riskleri gözardı etmeyin" uyarısı

Dünyanın en büyük borsa işletmecilerinden CME ve VIX ürünleriyle bilinen Cboe, Bitcoin gibi ürünleri sunma izni aldılar. CME, kontratların 18 Aralık’ta işlem görmeye başlayacağını açıkladı. Cantor Exchange ise Bitcoin’de ikili opsiyonlar sunacak. Bu arada Nasdaq da Bitcoin işlemleri yapmayı düşünüyor. Tüm bu gelişmeler Bitcoin’e destek verirken, JP Morgan’ın eski başkanı ve Wall Street’in önemli stratejistlerinden Tom Lee gibi bazı uzmanlar gelecek beş yılda Bitcoin’in 55 bin dolara kadar tırmanacağını iddia ediyor. Ancak diğer yandan risklerin gözardı edilmemesi gerektiği de belirtiliyor. Birçok uzman ve kurumun ardından geçtiğimiz hafta Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Bitcoin için “spekülatif bir varlık” tanımını yaptı ve yatırımcının bilerek risk aldığını söyledi.

SPK’dan Bitcoin uyarısı geldi

Türkiye’de de sanal paralar için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan da uyarı geldi. SPK’nın aracı kurumlara gönderdiği Genel Mektup’ta, sanal para birimleri ile ilgili olarak Türkiye’de bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para birimlerinin bulunmadığı dikkate alınarak, bu aşamada müşterilere yönelik sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda bildirimde bulunulmasına karar verildiği bildirildi.