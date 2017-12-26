İşte 2017'nin en çok izlenen filmleri

Box Office Türkiye 2017’nin en çok izlenen filmlerini açıkladı. 2017’nin en çok izlenen filmi 7 milyon 437 bin 50 kişilik izleyici sayısıyla ‘Recep İvedik 5’ oldu. Film, 85 milyon 986 bin lira gelir elde etti.

Listenin ikinci sırasında ise 5 milyon 219 bin 40 seyirciyle ‘Ayla’yer aldı. Filmin hasılatı, 60 milyon 861 bin lira.

1 Aralık’ta vizyona giren ‘Aile Arasında’ 3 milyon 173 bin 703 kişiyle üçüncü sırada, ocak ayında vizyona giren, ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ise 2 milyon 798 bin seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.

En çok izlenen filmler arasında beşinci sırada ise, 2 milyon 656 bin 286 seyirciyle nisan ayında vizyona giren ‘Fast and Furious 8’(Hızlı ve Öfkeli 8) yer aldı.

Listede en çok izlenen 10 filmin 7’sini yerli yapımların oluşturması dikkat çekti.

İşte Box Office Türkiye verilerine göre, 2017’nin en çok izlenen 30 filmi ve izleyici sayıları: