İşte 2015'in 'en iyileri'

ANDY-AR tarafından yapılan 2015’in enleri’ başlığıyla halka sorularan sorulara göre halkın yüzde 60.2’si, ‘2015 kötü bir yıldı’ dedi. 2016 ‘umutlu’ olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 68.1’i buldu. 2016’dan beklentisi en yüksek kesimi yüzde 76.9 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. 2015’e damgasını vuran sanatçılarsa ‘Gülşen’ ve ‘Tarkan’ oldu.

Habertürk’ten Alper Uruş’un yazısı dizisi şöyle:

ANDY-AR, 2015 yılının gündemini değerlendirirken, kantitatif araştırma tekniklerinden “CATİ (telefon ile görüşme) yöntemiyle 27 ilde, 1417 katılımcıyla tek tek konuştu. 28-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada farklı sosyo-ekonomik ve sosyal- demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle ve semt kotalarına göre ‘tesadüfi’ yöntemle seçilmiş deneklerle görüşüldü. Yazı dizimizin ilk gününde, 2015’in değerlendirmesinin yanı sıra 2016’dan Türk insanının beklentisini, geçen yıla müzikte damgasını vuran isimlerini bulacaksınız...

'2015 kötü bir yıldı'

Araştırma şirketi ANDY-AR, katılımcılara “2015 yılını genel olarak değerlendirecek olursanız” diye, geride kalan yılın ‘iyi’ mi ‘kötü’ mü geçtiğini sordu. Bu soruya ‘Kötü bir yıldı’ diyenlerin oranı yüzde 60.2 çıktı. ‘İyi bir yıldı’ cevabını verenler yüzde 9.2’de kalırken, ‘Ne iyi ne de kötü bir yıldı’ yanıtını verenlerin yüzdesi 30.6 oldu.

'2016'dan umutluyuz'

Ankete katılanlara 2016’ya ilişkin beklentileri de soruldu. 1417 katılımcının yüzde 68.1’i, ‘İyi, güzel bir yıl olacak, umutluyum’ dedi. 2016’dan fazla bir beklentisi olmayan ve ‘Kötü bir yıl olacak, umudum yok’ diyenlerin oranıysa yüzde 18.3 oldu. ‘Fikrim ve cevabım yok’ diyenlerse yüzde 13.6’da kaldı.

Gençlerin beklentisi yüksek

BU yıldan umutlu olduğunu söyleyenlerin büyük bir bölümünü, yüzde 76.9’unu 18-24 yaş aralığındaki kesim oluşturdu. Bu grubu yüzde 68.7 ile 25-34 yaş arasındaki kitle izledi. 45-54 yaş grubundakiler ile 55 yaş üstü yüzde 67.7 ile üçüncü sırada yer bulurken, orta yaştaki kesim yani 35-44 yaş aralığı yüzde 66.9 ile dördüncü sırada yer aldı.

2016’nın olumsuz geçeceğini dile getirenler arasında en yüksek grubu yüzde 23.3 ile 35-44 yaş arasındakiler oluşturdu. Bu kesimi yüzde 21.7 ile 25-34 yaş arası izledi. 55 yaş üstü kitle yüzde 19.5 ile üçüncü kesimi oluşturdu. 45-54 yaş aralığı yüzde 18.7’de kalırken, 2016’nın kötü bir yıl olacağını düşünen 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzdesi 12.4’e kadar düştü.

Kadınlar daha umutlu

ANDY-AR, 2016’nın iyi mi kötü mü bir yıl olacağını kadın ve erkeklere göre de oranladı. Bu yılın iyi bir yıl olacağını söyleyen kadınlar yüzde 10’luk bir farkla erkekleri geride bıraktı. 2016’ya umutla bakan kadınların oranı yüzde 74.5 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 64.6 çıktı. Kötü bir yıl geçeceğini belirten kadınların yüzdesi 14.3’te kalırken, yüzde 24.9 oranıyla her dört erkekten biri, 2016’dan umutlu olmadığını dile getirdi.

2015'in markası Apple

Marka dalında da ANDY-AR, katılımcılara bir soru yöneltti ve 2015 yılının markasını sordu. Bu soruya yüzde 21.2 ‘Apple’ cevabını vererek teknoloji devini zirveye taşıdı. Apple’ı, yüzde 14.8 ile Samsung izlerken, Arçelik yüzde 7.2’yle üçüncü sırada yer aldı. BMW yüzde 4.5 ile dördüncü, Vodafone yüzde 4.3 ile beşinci, Mercedes yüzde 3.8 ile altıncı, LC Waikiki yüzde 2.1 ile yedinci ve Torku, yüzde 1.6 ile sekizinci çıktı.

Tarkan, bir numara

ANDY-AR, ‘2015 yılının erkek sanatçısının kim olduğu’ sorusunu da 27 ilde 1417 kişiye sordu. Pop müziğinin yıldızı Tarkan, yüzde 13.7 ile ilk sırada yer alarak 2015 yılının enlerinde tahta oturdu. Tarkan’ı, yüzde 9.8 ile Murat Boz, yüzde 8 ile Mustafa Ceceli, yüzde 6.6 ile Ferhat Göçer, yüzde 5.1 ile Serdar Ortaç, yüzde 4.3 ile Fettah Can, yüzde 3.3 ile Koray Avcı ve yüzde 1.8 ile Mustafa Sandal izledi.

Türk futbolunda Dünya devi, İspanya La Liga’da şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Barcelona’nın, Atletico Madrid’e 41 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Türk Milli Takımı’nın önemli oyuncusu Arda Turan, yüzde 30.8’lik oyla ‘2015 yılının en iyi Türk futbolcusu’ seçildi. Arda Turan’ı, Beşiktaş’ın orta saha ve forvet hattındaki önemli ismi Gökhan Töre yüzde 7.6’yla, Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Caner Erkin yüzde 6.8’le, Galatarasay’ın orta sahadaki ismi Selçuk İnan yüzde 6.5 ile izledi. İnan’ın ardından yüzde 4.8’le Oğuzhan Özyakup, yüzde 4’le Gökhan Gönül, yüzde 2.6’yla Burak Yılmaz ve yüzde 2.5’le Volkan Demirel geldi.

Ronaldo, Messi'yi solladı

ANDY-AR’ın araştırmasında ‘2015 yılının en iyi yabancı futbolcusu kimdi?’ sorusuna yüzde 16.5 oranında Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı “Cristiano Ronaldo” yanıtı verildi. Ronaldo’nun ardından Barcelona’nın gol makinesi Lionel Messi yüzde 14.7 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü olan isimse, ligin ilk yarısını gol kralı olarak kapatan Beşiktaş’ın Alman futbolcusu Mario Gomez oldu. Gomez, yüzde 7.9 aldı. Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder küçük bir farkla yüzde 7.8’le dördüncü, Fenerbahçeli Luis Nani yüzde 5.2 ile beşinci oldu. Galatasaray’ın file bekçisi Muslera yüzde 3.6’yla altıncı, Fenerbahçeli golcü Van Persie yüzde 2.9 ile yedinci oldu. Antalyaspor’un dünyaca tanınan ve Mario Gomez ile gol krallığını paylaşan futbolcusu Samuel Eto’o yüzde 1.8 ile son sırada yer aldı.

2015 yılında spor dalında en başarılı isimler sorulduğunda da Türk futbolunun Barcelona’daki temsilcisi Arda Turan yüzde 24.3’le birinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 4.6 ile Real Madrid’in dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo izledi. Barcelona’nın küçük devi Messi yüzde 3.9’la üçüncü sırada yer bulurken, İzlanda’ya attığı muhteşem golle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kapısını aralayan Galatasaraylı Selçuk İnan yüzde 3’le dördüncü oldu. Türkiye’nin dünyaca ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu yüzde 2.4’le beşinci, olimpiyat madalyalı kısa mesafede birçok dünya rekorunun sahibi olan Jamaikalı atlet Usain Bolt yüzde 1.7’yle altıncı sırada yer aldı. Bolt’u, yüzde 1.2’yle Fenerbahçeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül ve yüzde 1.1 ile Beşiktaş’ın eski golcüsü Demba Ba izledi.

Fatih Terim

Geride bıraktığımız yıl başarılı bulunan ve ilk 5’te yer alan teknik direktörlerden 4’ü Türk isimlerden oluştu. Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, yüzde 32.5 ile zirveye oturdu. Onu yüzde 14.8 ile Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş izledi. Galatasaray’la yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu yüzde 5.7 ile üçüncü, Galatasaray’ın şu anki teknik direktörü Mustafa Denizli yüzde 4.5’le dördüncü oldu. Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Vitor Pereira ise yüzde 4.2’yle beşinci sırada yer aldı.

Beşiktaş

Ank ete katılanlara yılın takımının hangisi olduğu sorulduğunda, geçen yıl ligi 69 puanla üçüncü sırada bitiren ve 2015-2016 sezonunun ilk yarısını lider olarak kapatan Beşiktaş, yüzde 23.1 ile ilk sırada yer aldı. Beşiktaş’ı, yüzde 21.4 ile Fenerbahçe ve yüzde 20.8 ile Galatasaray takip etti. Türk futbolunun üç büyüğünün ardındansa yüzde 4.2’yle İspanyol ekipleri Barcelona ve yüzde 2.8’le Real Madrid sıralandı.

Yılın kadın oyuncusu: Nurgül Yeşilçay

ANDY-AR, ankete katılanlara “Sizce yılın kadın oyuncusu kim?” diye sordu. Yüzde 12.6’sı “Nurgül Yeşilçay” yanıtını verdi. Yeşilçay’ı yüzde 11.8 ile ünlü tiyatrocu Demet Akbağ izledi. Özge Özpirinççi yüzde 9.1’le üçüncü, Bergüzar Korel yüzde 7.7 ile dördüncü ve Beren Saat yüzde 5.9 ile beşinci oldu. Altıncı sıradaysa yüzde 5.6’yla Hülya Avşar yer aldı. Avşar’ı, yüzde 3.5’le Deniz Çakır ve yüzde 3’le Nursel Köse takip etti.

Yılın erkek oyuncusu: Engin Altan Düzyatan

ANDY-AR, geçen sene en çok hafızalarda kalan ve beğenilen erkek oyuncuyu da anket katılımcılarına sordu. Bu alanda yüzde 12’yle Engin Altan Düzyatan birinci, yüzde 9.2’yle Erkan Petekkaya ikinci ve yüzde 7.4’le Burak Özçivit üçüncü sırada yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu yüzde 7.2’yle dördüncü, Ahmet Kural yüzde 6’yla beşinci ve Kıvanç Tatlıtuğ yüzde 4.7’yle altıncı oldu. Bu isimleri yüzde 4.3’le Oktay Kaynarca ve yüzde 2.2’yle Necati Şaşmaz takip etti. 2015 yılının dizisiyse yüzde 21.9’la uzak ara ‘Diriliş Ertuğrul’ seçildi.

Hızlı ve Öfkeli

Geçen yıl en çok beğeni gören yabancı filmse yüzde 13.5’le Amerikan aksiyon filmi, ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisinin 7’nci bölümü oldu. Onu yüzde 12.3 ile kısa süre önce vizyona giren ‘Star Wars’ izledi. Üçüncü sırada yüzde 7.6 ile ‘Grinin Elli Tonu’, dördüncü sırada yüzde 5.1’le ‘Açlık Oyunları’ ve beşinci sırada yüzde 3.8 ile ‘Minyonlar’ yer aldı.

Düğün Dernek 2

2015 yılının yerli sinema alanında en çok ilgi gören filmi, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ve Açelya Samyeli Danoğlu’nun oynadığı ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ oldu. Dün itibarıyla 5 milyon 74 bin 778 gişe yapan film yüzde 26.9 ile ilk sırada yer aldı. Onu, yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı ‘Mucize’ yüzde 15.2’yle izledi. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ‘Ali Baba ve 7 Cüceler’ yüzde 12’yle üçüncü, başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın oynadığı ‘Kocan Kadar Konuş yüzde 5.6’yla dördüncü, Gupse Özay’ın rol aldığı ‘Deliha’ yüzde 3.5 ile beşinci sırada yer aldı.

Yılın komedyeni: Cem Yılmaz

2015 yılında Türk insanının en çok güldüğü isim, ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, yüzde 40.5 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 9.7 ile Tolga Çevik, yüzde 6.5 ile Ata Demirer izledi. Şahan Gökbakar yüzde 4.8’le dördüncü, Ali Sunal’ın sunduğu SHOW TV’de yayınlanan ‘Güldür Güldür Show’ ekibiyse yüzde 3.3 ile beşinci sırada yer buldu. Sıralamada yüzde 3.1 ile Ahmet Kural altıncı ve yüzde 2.4’le Beyazıt Öztürk yedinci oldu.