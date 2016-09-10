İşte 2015'in en çok satan 10 albümü

Demet Akalın‘ın ‘Pırlanta’ albümü Dünya Müzik Endüstrisi Birliği 'İFPİ' yayınladığı raporda Türkiye bölümünde 2015 yılının en çok satan albümü olarak tescil etti.
Akalın'ı Bangır Bangır albümü ile Gülşen izlerken, Hoşgeldin albümü ile Funda Arar üçüncü sırada yer aldı.
Ve işte 2015 yılının en çok satan 10 albümü :
Demet Akalın Pırlanta DMC
Gülşen Bangır Bangır DMC
Funda Arar Hoşgeldin DMC
Koray Avcı Aşk ile Dokuz Sekiz Müzik
Linet Yorum Farkı 2 Seyhan Müzik
Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden Emre Grafson Müzik
Gülden Ergen Panda DMC
Mabel Matiz Gök Nerede DMC
Volkan Konak Manolya DMC
Göksel Sen Orda Yoksun Avrupa Müzik