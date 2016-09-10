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İşte 2015'in en çok satan 10 albümü

Dünya Müzik Endüstrisi Birliği'nin raporu

10 Eylül 2016 10:42

Demet Akalın‘ın ‘Pırlanta’ albümü Dünya Müzik Endüstrisi Birliği 'İFPİ' yayınladığı raporda Türkiye bölümünde 2015 yılının en çok satan albümü olarak tescil etti.

Akalın'ı Bangır Bangır albümü ile Gülşen izlerken, Hoşgeldin albümü ile Funda Arar üçüncü sırada yer aldı.

Ve işte 2015 yılının en çok satan 10 albümü :

Demet Akalın          Pırlanta                            DMC
Gülşen                      Bangır Bangır                  DMC
Funda Arar              Hoşgeldin                         DMC
Koray Avcı               Aşk ile                                Dokuz Sekiz Müzik
Linet                         Yorum Farkı 2                  Seyhan Müzik
Serdar Ortaç            Çek Elini Kalbimden      Emre Grafson Müzik
Gülden Ergen          Panda                                DMC
Mabel Matiz            Gök Nerede                      DMC
Volkan Konak          Manolya                            DMC
Göksel                       Sen Orda Yoksun            Avrupa Müzik

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2015en çok satan albümGülşenDemet AkalınPırlanta

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