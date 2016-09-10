İşte 2015'in en çok satan 10 albümü

Demet Akalın‘ın ‘Pırlanta’ albümü Dünya Müzik Endüstrisi Birliği 'İFPİ' yayınladığı raporda Türkiye bölümünde 2015 yılının en çok satan albümü olarak tescil etti.

Akalın'ı Bangır Bangır albümü ile Gülşen izlerken, Hoşgeldin albümü ile Funda Arar üçüncü sırada yer aldı.

Ve işte 2015 yılının en çok satan 10 albümü :

Demet Akalın Pırlanta DMC

Gülşen Bangır Bangır DMC

Funda Arar Hoşgeldin DMC

Koray Avcı Aşk ile Dokuz Sekiz Müzik

Linet Yorum Farkı 2 Seyhan Müzik

Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden Emre Grafson Müzik

Gülden Ergen Panda DMC

Mabel Matiz Gök Nerede DMC

Volkan Konak Manolya DMC

Göksel Sen Orda Yoksun Avrupa Müzik