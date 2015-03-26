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Dünya

İşte 150 yolcuya mezar olan uçağı bilerek düşürdüğü iddia edilen o yardımcı pilot

Fransız savcısı, uçağı yardımcı pilotun bilerek düşürdüğünü öne sürmüştü

26 Mart 2015 17:59

Fransa'da 150 kişiye mezar olan uçağın ikinci pilotunun kimliğine ilişkin bilgiler açıklandı. 28 yaşındaki Andreas Lubitz adlı pilotun etnisitesinin bilinmediği fakat Almanya vatandaşı olduğu belirtildi.

Savcı Brice Robin, Lubitz'in terör bağlantısına ilişkin ellerinde bilgi olmadığını belirtirken, Alman yetkililerin önümüzdeki perşembe ya da cuma günü pilotun özgeçmişine ve özel hayatına ilişkin daha fazla bilgi vereceğini söyledi.

Almanya İşiçleri Bakanı Thomas de Maiziere, savcının Alman yardımcı pilotu suçladığı kazaya ilişkin herhangi bir terör arka planı olduğuna dair elde delil olmadığını söyledi.

Maiziere, "Alman yetkililer kaza günü istihbari bilgileri ve polisin elindeki verileri kontrol etti" derken, Luftansa'nın kendilerine rutin güvenlik kontrolleri sonucu pilotun aleyhinde hiçbir şeyin ortaya çıkmadığını söylediğini aktardı.

Wall Street Journal'ın haberine göre; Lubitz, Almanya'nın Renanya Palatina eyaletine bağlı Montabaur kasabasından...

Alman polisi, medya mensuplarının Lubitz'in Montabaur'daki evine yaklaşmasına izin vermiyor.

Alman polisi, medya mensuplarının Lubitz'in Montabaur'daki evine yaklaşmasına izin vermiyor.

150 kişiye mezar olan uçağı kasıtlı olarak düşürdüğü açıklanan ikinci pilotun evinin kapısında soyadı yazıyor.

Lufthansa düşen uçağın ikinci pilotunun, Eylül 2013'ten beri Germanwings için çalıştığını ve 630 saatlik uçuş tecrübesi olduğunu açıklamıştı. Airbus A320 ile 6 bin saatlik uçuş tecrübesi olan kaptan pilotun ise 10 yıllık tecrübe sahibi olduğu açıklanmıştı. 

Pilotun kimliği açıklanır açıklamaz IŞİD yanlıları, Facebook'ta Andreas Lubitz için hesap açtı ve pilotu terör örgütünün kahramanı ilan etti.

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