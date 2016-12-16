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15 Temmuz Darbe Girişimi

İşte 15 Temmuz'un hava trafiği

İncelemelerde, uçaklarda radar tertibatının yanısıra ısıya güdümlü füzeler yüklendiği belirlendi

16 Aralık 2016 16:49

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağını bulmakla görevlendirilen ‘Kobra67’ çağrı kodunu kullanan F-16, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı teslim almak için Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen darbeci general Semih Terzi’yi taşıyan uçak, esir alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ı İstanbul’dan Akıncı Üssü’ne götüren nakliye uçağının uçuş kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

İncelemelerde, uçaklarda radar tertibatının yanısıra ısıya güdümlü füzeler yüklendiği belirlendi.

 

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