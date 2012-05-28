İşte 10 maddelik modern kıroluk rehberi!

Altın zincir takmıyor, viski içerken lahmacun yemiyor, kösele ayakkabının içine asla beyaz çorap giymiyor olabilirsiniz. Fakat bu, modern kıroluklar içinde bulunmadığınız anlamına gelmez. Yeni nesil kıroluk nedir, ne değildir? 10 maddelik rehberimizi inceleyin, hataya düşmeyin.

1- Alo çok yoğunum oyunu

İşiniz var; taksiciye yön tarif etmekte ya da bilgisayar oyunu oynamak gibi uhrevi bir eylem peşinde koşmaktasınız. Bu veya benzeri zamanlarda birine telefon açmanın “Aslında seni çok da önemsemiyorum ama işte...” anlamına geldiğini biliyor musunuz?

2- Onuncu ayda çift terapisine gitmek

Gerçekten ayakta alkışlanası, çok modern bir davranış. İlişkinin “karşı tarafı anlamak ve onunla empati kurmak” gibi yükümlülüklerini outsource etmek, hem sizi zengin gösterecek hem de aşkınızı tazeleyecek. Hı hı, nefis bir fikir.

3- Sosyal medya dedektifliği

İlişkiniz taze bitmiş yahut sallantıda olabilir. İlişkilendiğiniz kadın bazı sosyal medya hesaplarından, türlü işkilli beyanatta bulunabilir. Tüm bu ahval ve şerait karşısında dahi göreviniz sükunetinizi korumak ve zinhar kadını mesaja boğup “Bunu yazarken

ne demek istedin? Yoksa beni mi kastettin?” şeklinde sorular yöneltmemektir.

4- “Seni benim gibi seven bulamazsın”cılık

Birini seviyor olmak, onun halihazırda sevilebilir biri olduğunu kabul etmek değil midir? Bu halinizle “1 yıllık mevduata en çok faizi ben veriyorum” açıklaması yapıp, üç aya kalmadan batacak bankaları andırıyor, haliyle güven veremiyorsunuz.

5- Sehpada hiç okumadığınız kitap-dergi bulundurmak

Bakın bu konuda son derece ciddiyim. Beni tek tek evlerinizi dolaşıp o coffee table’ları kontrol etmek zorunda bırakmayın. Lütfen kapağı güzel diye kitap koymayın oralara, beni utandırıyorsunuz.

6- Zorunlu stil danışmanlığı

Beraber olduğunuz kadından bir ikoncan yaratmak ve onu her daim bir “femme fatal” gibi yanınızda gezdirmek istiyor olabilirsiniz. Fakat içinizdeki Hakan Akkaya’nın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Her gün stiletto giymek, inanın çekilecek dert değil. Hakan bile giymiyor farkındaysanız.

7- Çok benzin yakan araba satın almak

Çevreyi düşünmüyorsanız, bari cebinizi düşünün. Dünyada en pahalı benzini kullanan ülkelerden birinde yaşıyoruz. Atmosferde zaten iki nefeslik oksijenimiz kalmış. Gösterişli Amerikan arabaları kullanmak “Merhaba andropoz, ben geldim!” demekle aynı şey.

8- Yabancı dilden kelimeler kullanmak

Şimdi terim olur, nükte olur anlarım. Fakat kullandığınız o İngilizce kelimeleri cover edecek bir Türkçe karşılığı varsa, yaptığınız possibly yanlış. Yapacağınız konuşmanın en fazla, yüzde 24’ünde İngilizce kelimeler kullanın. İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca içinse “Mon amour”dan, “Ti amo”dan, hadi bilemedin “Mi corazon”dan ötesini zaten önermiyoruz.

9- Bağımsız çift yürüyüşü

Özellikle ünlü beylerimizde nükseden bu talihsiz illet, eşinden bir metre uzakta ve hatta tur rehberi gibi önden önden yürümek şeklinde kendini gösteriyor. Tamam, siyamgiller gibi gezin, sevgilinin eline yapışın demiyoruz. Lakin en azından bir ortama girerken, yanınızdaki kadını buyur edercesine belinden tutmalı, insanı hasta etmemelisiniz.

10- Pahalı yerden yemek fotoğrafı paylaşımı

Duyduğumuza göre Mark sırf sizi attırmak için Instagram’ı satın almış. Ayrıca gut olduğunuzu dünya alem anladı. Medeniyet, yemeğin fotoğrafını değil, kendisini paylaşmaktır üstelik. Bana oralarda bi yemek ısmarlayın, puanınız yükselsin.

Biterken

Gün olur siz de bana ayar vermek isterseniz, lütfen mail adresiyle yetinmeyin, şuraya da buyurun pek sevgili GQ beyleri:

twitter/yanilgi. Öpüyorum ama medenice.

Kaynak: www.gq.com.tr