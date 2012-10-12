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Yaşam

İstanbul'da Hilton'a eskortluk yapan polislere soruşturma

Paris Hilton'a talimat almadan eskortluk yapan 2 motosikletli trafik polisi hakkında idari soruşturma başlatıldı

12 Ekim 2012 11:35

İstanbul’a bir reklam filmi çekimi için gelen Paris Hilton’a eskortluk yapan 2 motosikletli polis memuru için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bir reklam filmi çekimleri için İstanbul’a gelen Paris Hilton, 2 polisin başını derde soktu.

Paris Hilton'a otelinden bir televizyon kanalına kadar 2 motosikletli trafik polisi eşlik etti.

Hilton’u taşıyan minibüsün trafik kurallarını ihlal ettiği ve emniyet şeridini kullandığı belirtildi.

Bunun üzerine, Paris Hilton’a eskortluk yapan 2 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu polislerin, eskortluğu menfaat için yapmadıklarını savunarak “Türkiye’nin imajına zarar gelmemesi için yardımcı olduk” dedikleri öğrenildi.

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