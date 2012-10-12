İstanbul'da Hilton'a eskortluk yapan polislere soruşturma

İstanbul’a bir reklam filmi çekimi için gelen Paris Hilton’a eskortluk yapan 2 motosikletli polis memuru için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Bir reklam filmi çekimleri için İstanbul’a gelen Paris Hilton, 2 polisin başını derde soktu.
Paris Hilton'a otelinden bir televizyon kanalına kadar 2 motosikletli trafik polisi eşlik etti.
Hilton’u taşıyan minibüsün trafik kurallarını ihlal ettiği ve emniyet şeridini kullandığı belirtildi.
Bunun üzerine, Paris Hilton’a eskortluk yapan 2 polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Söz konusu polislerin, eskortluğu menfaat için yapmadıklarını savunarak “Türkiye’nin imajına zarar gelmemesi için yardımcı olduk” dedikleri öğrenildi.