İstancool başlıyor

T24-

Kültürel diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan festival, dünyaca ünlü sanatçıları, edebiyatçıları ve modacıları İstanbul’da bir araya getirecek. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin kültür temsilcilerinin katılımıyla panel, söyleşi, performans, sempozyum, sergi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği festival 4 Temmuz’da sona erecek.Festival kapsamında İstanbul’da bulunacak bazı ünlü isimler arasında Nobel edebiyat ödüllü roman yazarı V.S. Naipaul, yazar Hanif Kureishi, yönetmen ve aktör Lee Daniels, Oscar ödüllü yönetmen Stephen Frears, mimar Zaha Hadid, senaryo ve roman yazarı Gore Vidal, model ve aktris Lily Cole, stil ikonu Daphne Guinness, piyanist ve besteci Michael Nyman, çağdaş sanatçı Terence Koh, moda tasarımcısı Gareth Pugh bulunuyor. Türkiye’den yazar Elif Şafak, ressam Taner Ceylan gibi isimlerin katılacağı festival, Wallpaper, Time Out, Vogue, Telegraph, BBC gibi uluslararası basın ve yayın kuruluşları tarafından takip edilecek.