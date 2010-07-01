T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstancool başlıyor

Kültürel diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan İstancool 2 Temmuz'da başlıyor.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Liberatum firmasının organizasyonuyla düzenlenen “İstancool Festivali’’ 2 Temmuz’da başlayacak.


Kültürel diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan festival, dünyaca ünlü sanatçıları, edebiyatçıları ve modacıları İstanbul’da bir araya getirecek. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin kültür temsilcilerinin katılımıyla panel, söyleşi, performans, sempozyum, sergi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği festival 4 Temmuz’da sona erecek.
 

Festival kapsamında İstanbul’da bulunacak bazı ünlü isimler arasında Nobel edebiyat ödüllü roman yazarı V.S. Naipaul, yazar Hanif Kureishi, yönetmen ve aktör Lee Daniels, Oscar ödüllü yönetmen Stephen Frears, mimar Zaha Hadid, senaryo ve roman yazarı Gore Vidal, model ve aktris Lily Cole, stil ikonu Daphne Guinness, piyanist ve besteci Michael Nyman, çağdaş sanatçı Terence Koh, moda tasarımcısı Gareth Pugh bulunuyor. Türkiye’den yazar Elif Şafak, ressam Taner Ceylan gibi isimlerin katılacağı festival, Wallpaper, Time Out, Vogue, Telegraph, BBC gibi uluslararası basın ve yayın kuruluşları tarafından takip edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24