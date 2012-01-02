-İstanbul'un zam şampiyonu salatalık İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, Aralık ayında Geçinme İndeksindeki 80 maddenin fiyatında artış görüldü. Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık, mevsimsel özellikler nedeniyle yaşanan arz eksikliğine bağlı olarak yüzde 21,06 oran ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Bu ürünü yüzde 20,74 ile kabak, yüzde 18,53 ile lahana ve yüzde 17,06 artış ile ıspanak izledi. Aralık ayında yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde yüzde 54,77 oran ile gıda harcamaları grubunda kabak olurken, kabağı yüzde 40,38 ile kahvaltılık margarin, yüzde 40 ile kahve, yüzde 39,42 ile yumurta takip etti.