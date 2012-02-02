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Ekonomi

İstanbul'un zam şampiyonu karnabahar İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 12:38

-İstanbul'un zam şampiyonu karnabahar İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - İstanbul'da Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün, gıda harcamaları alt grubundaki yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karnabahar oldu.  İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.    Buna göre, Ocak ayında Geçinme İndeksindeki 115 maddenin fiyatında artış görüldü. Gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karnabahar, mevsimsel özellikler nedeniyle yaşanan arz eksikliğine bağlı olarak yüzde 32,19 oran ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Karnabaharı, yüzde 29,44 oranıyla renkli televizyon, yüzde 23,90 oranıyla balık ve yüzde 22,28 oranıyla salatalık izledi. Yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde, yüzde 61,48 oran ile gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar oldu. Bu ürünü, yüzde 56,05 ile kakaolu fındıklı bar, yüzde 55,85 ile kabak, yüzde 55,77 ile salatalık takip etti. -Azalış- Ocak ayında 44 maddenin fiyatında azalış görüldü. Giyim harcamaları grubunda yer alan kadın giyimi alt grubundaki pardösü, yüzde 31,77 oran ile Ocak ayında fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Pardösüyü, yüzde 31,35 azalışla tayyör, yüzde 31,07 azalışla etek ve yüzde 30,81 azalışla manto izledi. Konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,97 oranla fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Fiyatları önceki yıla göre azalış gösteren diğer maddeler, yüzde 31,26 ile balık, yüzde 29,36 ile soğan, yüzde 23,05 ile buzdolabı oldu.

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