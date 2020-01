İstanbul'un yeni müftüsü belli oldu

Prof. Dr. Rahmi Yaran, İstanbul Müftülüğü görevini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katıldığı törenle Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devretti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş, çeşitli ilçelerin müftüleri, çok sayıda üniversiteden ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri ve din görevlisi katıldı. Tören Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiokumasıyla başlarken protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende Prof. Dr. Rahmi Yaran İstanbul Müftülüğü görevini Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devrederken Yılmaz’a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez giydirdi. Ardından Görmez, hizmetlerinden dolayı görevini devreden Prof. Dr. Rahmi Yaran’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

"Bu iki kürsüyü mutlaka birleştirmemiz gerekiyor"

2000’li yıllardan beri üniversiteler ve camiler arasındaki eğitim mesafelerini kaldırmak için uğraştıklarını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Üniversitelerdeki akademik kürsüyle camilerdeki irşat kürsüsü arasındaki farkı azaltmak yahut kaldırmak için bir çaba içerisinde olduk. Biz bunun ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten ilim ve hikmet üzerinde yürüyen akademik kürsülerle camilerimiz arasındaki mesafeyi kapatmak, bu iki kürsüyü mutlaka birleştirmemiz gerekiyor. Sanki Diyanet İşleri Başkanları her cuma camiye gelen sayıları 15-20 milyonu bulan Müslümanla bir araya gelip camiye gelmeyen kardeşleri aleyhine, onların hayat tarzları hakkında konuşmalar yapıyor gibi bir düşünce oluşturuldu, bu tamamen yanlıştır. Biz sadece gelen kardeşlerimizle gelmeyen kardeşlerimize sadece dua makamındayız. Dindar olan ve olmayan diye tasnif etmek gibi bir hakkımız ve haddimiz olmaz. Birkaç hafta önce Pakistan’ı ziyaret ettim, her cami bir mezhebe her medrese bir fırkaya dönüşmüş, din hizmetlerinin her bir yerde farklı bir parçaya dönüşmüş bir dünyada tevhit ve vahdet arasındaki ilişkiyi kurmanın ne kadar güç olduğunu bütün yetkililerden dinledim. Biz ülkemizi hem bu duruma sokmamalıyız hem de vahdetimizi ayağa kaldırarak bu şekilde zor durumda olan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız” diye konuştu.



Cemaatlere ve sivil toplum kuruluşlarına görev süresi boyunca eşit mesafede durmaya dikkat ettiğini belirten ve İstanbul Müftülüğü görevini devreden Prof. Dr. Rahmi Yaran, “Adaletli olmaya dikkat ettim, bilhassa sınavlarda hiç kimseye hakkı olandan ne aşağı ne yukarı not verilmemesine her zaman komisyon üyelerimizden rica ettim. Şu imtihanda şu arkadaşa biraz fazla verin, kazandırın, kazandırmayın diye bir cümle kurmadım. Yetkilerimi kullanırken bana ait olan yetkileri kullanmaya özen gösterdim” dedi.



İstanbul’da cami ve din görevlisi sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken İstanbul Müftülüğü görevini devralan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “ Türkiye’de 87 bin 200 cami var, İstanbul’da 3 bin 500’e ulaşmamış cami sayısı, Türkiye’de 120 bin personelimiz var, İstanbul’da 8 bin personelimiz var. Bana göre, 17 bin 500 caminin 22 -23 bin de görevlinin olması gerekiyor. İstanbul’da 50 bin kişinin yaşadığı bir mabedin bulunmadığı yerlerimiz var. Son zamanlardaki FETÖ olaylarıyla birlikte oluşan tedirginliklerin ortadan kalkması için Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın rehberlik ederek, yol göstermesi gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Tören,Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,İstanbul Müftülüğü görevini devralan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve görevini devreden Prof. Dr. Rahmi Yaran'ın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.