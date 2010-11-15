-İSTANBUL'UN UYUŞTURUCU BİLANÇOSU İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - İstanbul'da son 22 aydaki 69 bin 254 operasyonda, 15 ton 376 kilogram eroin, 6 ton 736 kilogram esrar, 319 kilogram kokain, 671 bin 416 adet extacy, 2 milyon 721 bin adet caqtagon hap, 166 kilogram afyon sakızı, 479 kilogram amfetamin ve 59 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, 102 bin 671 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 22 aylık dönem içerisinde uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine yönelik 69 bin 254 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, 15 ton 376 kilogram eroin, 6 ton 736 kilogram esrar, 319 kilogram kokain, 671 bin 416 adet extacy, 2 milyon 721 bin adet caqtagon hap, 166 kilogram afyon sakızı, 479 kilogram uyarıcı amfetamin maddesi ve 59 kilogram sentetik uyuşturucu olan metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili 102 bin 671 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu operasyonlarından 48 bin 935'i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 bin 319'u ise Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirildi. 2010 yılında ele geçirilen esrar ve kokain maddesinde ise geçen yıla oranla büyük artış gözlendiği bildirildi. Bu arada, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonların yanı sıra aynı dönem içerisinde, üniversite, lise ve ilköğretim okullarıyla, bazı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği çerçevesinde, ''Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı'' konusunda seminerler düzenlendiği bildirildi.