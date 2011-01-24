İstanbul'un trafiğine çözüm için 7 proje

T24 - İstanbul’un en büyük sorunu trafik. 2.828.359 araç ve 21 milyon yolcu. İstanbul trafiğini çözmek için sihirli sayılar ise bunlar. İşte Büyükşehir Belediyesi’nin bu zor denklemi çözmek için ürettiği en ilginç 7 proje...

16 milyon nüfuslu iki kıtaya yayılmış şehirde Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre trafiğe her gün 479 araç ekleniyor. 2010 yılında İstanbul’da trafiğe çıkan toplam araç sayısı ise pek çok büyükşehir nüfusuna ulaştı: 2.828.359. Kredilerin düştüğü Aralık 2009-Kasım 2010 arası yani sadece 11 ayda trafiğe eklenen araç sayısı da 158.128 oldu. 2007 yılına ait bir istatistiğe göre İstanbul’da trafiğe çıkan günlük yolcu sayısı 21 milyona ulaşıyor.

Bu büyük araç ve insan yoğunluğu karşısında son dönemde toplu taşımaya yapılan yatırımlarla 1987’de 53 dakika olan ortalama yolculuk süresi, otomobil sayısı artmasına rağmen 2010’da 49 dakikaya düşürülmüş durumda. İçinde evinden işine tek vasıtayla gidenlerin de olduğu bu ortalama 49 dakika hâlå İstanbulluların İstanbul’daki en büyük çilesi. İki yaka arasında bir otomobilin ortalama yolculuk süresi ise 72 dakikayı buluyor.



Bütçenin üçte biri yollara dökülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluları canından bezdiren trafik meselesine çözüm için altı yılda 17.1 milyar TL harcamış. Bu bütçenin 9 milyarı karayolu projelerine, 6 milyar 633 milyonu raylı sistem projelerine gitmiş. Yıllardır ihmal edilen ve verimli bir şekilde kullanılmayan deniz ulaşımını geliştirme projeleri bütçeden yine en düşük payı almış: 785 milyon TL. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi 6.7 trilyonluk bütçesinden ulaşım yatırımlarına 2.66 trilyon ayırmış durumda. Yatırımlar en çok yılların ihmali raylı taşıma projeleri üzerine yoğunlaşıyor. Belediye’nin 2013 yılı raylı sistemde kilometre hedefi 205, 45 km. Bu projelerden en büyüğü olan Ulaştırma Bakanlığı’nın inşa ettiği Marmaray’ın bitiş tarihi olarak da 29 Ekim 2013 öngörülüyor.

Bu arada metro hatları da yaygınlaştırılacak. Kabataş-Şişli- Tekstilkent-Mahmutbey, Yenikapı-Hacıosman, Yenikapı- Taksim, Otogar-Olimpiyatköy, Kadıköy-Kartal, ÜsküdarÜmraniye- Çekmeköy arasında metro ve raylı sistem projelerinde ya çalışmalar başlamış durumda ya da 2011’de ihalelere çıkılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projeleri içerisinde metro ve raylı sistem hatlarını yaymak dışında dikkat çekici başka projeler de var. Bir kısmı trafik sorununun çözüme katkı yapacak projelerin bir bölümü de prestij projeleri olarak nitelendiriliyor. Aralarında Boğaz’dan teleferikle geçme gibi epeyce fantastik olanları da var. İşte yeditepeli İstanbul’u bekleyen, yedi ilginç ulaşım projesi…



1- Karaköy Limanı

Sultanahmet Arası Turistik Ekspres Tramvay Projesi Karaköy Limanı’ndan Cruise gemileri ile gelen turist yolcular turistik tramvayla Sultanahmet’e taşınacak. 4 km’lik mesafe maksimum 10 dakika sürecek. Tramvay vagonları yaklaşık 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Projeyle hem hem Karaköy Limanı’ndaki hem de Sultanahmet Meydanı’ndaki turist otobüsü kaosu sona erecek.

2- Levent Şanzelize Projesi

İsminden anlaşılacağı gibi Büyükdere Caddesi’ni yayalaştırarak Paris’in ünlü Şanzelize’sine çevirmeyi amaçlayan bir proje. Bu kapsamda Zincirlikuyu üstgeçit köprüsü ile Gültepe Kavşağı arasındaki bölümde trafik 1 kilometre yeraltına alınacak. Yaklaşık 40.000 metrekarelik alan yayalaştırılacak. Yayalaştırılan bölge bitişiğindeki 2. çevre yolu kavşak sahasında ayrıca yeraltı otoparkları oluşturulacak.

3- Elektrikli otomobiller ve Elektrikli Şarj İstasyonu Projesi

İBB Enerji A.Ş. ile Renault işbirliği protokolünden sonra elektrikli araçlara hizmet verecek şarj istasyonlarının altyapısı kuruluyor. Elektrikli araçlar, 2011’den itibaren piyasada olacak. Test ve tanıtım amacıyla ilk etapta İspark otoparklarında 4 şarj istasyonu kurulacak. İlk etapta tanıtım ve test amaçlı şarj istasyonlarının kurulduğu otoparklar: İBB Otoparkı – Saraçhane, İSKİ Açık Otoparkı – Kadıköy, Katlı Otopark – Balmumcu, Katlı Otopark – Cihangir, Açık Otopark – Bostancı.

4- RO-RO Projesi

Marmara’nın Kuzey-Güney destinasyonuna yap-işlet-devret yöntemiyle RO-RO hattı kurulacak. TIR ulaşımını rahatlatmayı amaçlayan hatla karayoluyla 6 saat süren yol deniz yoluyla 3 saate düşürülecek. Projeyle günde 3.500 kamyon ve 2.500 TIR’ın denizden taşınması, böylece trafiğe çıkmalarının engellenmesi hedefleniyor.

5- Boğaz’a ve Haliç’e Teleferik Projesi

Fizibilite çalışmaları süren projeyle Boğaz’da iki noktadan karşıdan karşıya teleferik geçirilmesi planlanıyor. Bu hatlar Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca Tepesi ve Rumeli Hisarı-Otağtepe arası. Haliç’te de karşıdan karşıya teleferikle geçilecek. Teleferik Eyüp’te Rami Kışlası’ndan Sütlüce’ye gidecek .



6- Havaray

Belediye Monoray ya da Havaray’ı “1.5 metre sütunlar üzerinde caddeyi işgal etmeden kurulan yapılar” olarak tanımlıyor. Taşıyacağı yolcu sayısı daha düşük. Metrobüs saatte 40 bin yolcu taşırken, Havaray en fazla 15 bin yolcu taşıyabilecek. Düşünülen hatlar şöyle: Kartal-D 100, Ataşehir-Ümraniye, Zincirlikuyu- Beşiktaş-Rumeli Hisarüstü, Sabiha Gökçen- Formula, Maltepe-Başıbüyük, 4.Levent-Levent, Sefaköy- Havalimanı.

7- Da Vinci Köprüsü

Leonardo Da Vinci’nin 1502 yılında Haliç için tasarladığı köprünün Eyüp-Sütlüce arasında yapılması planlanıyor. Köprünün bir ayağı Haliç’teki adaya basacak ve böylece yayalar Haliç’in iki yakası arasında yürüyerek geçiş yapabilecek.