İstanbul'un sadece 3'te 1'i İstanbullu

T24- Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemalettin Şahin, göç konusunda çarpıcı veriler ortaya koydu. Şahin'e göre İstanbul nüfusunun sadece üçte biri İstanbullu.



İstanbul’un en büyük göçü Karadeniz Bölgesi’nden aldığını açıklayan Şahin, “Nüfusu her yıl 350 ila 400 bin artan İstanbul’u kapsayan verilere göre, yaşayanların üçte ikilik bölümü İstanbullu değil” diye konuştu. İstanbul’daki İstanbullu sayısı 2 milyon 167 bin 572 kişi.



Yüzde 65 Avrupa yakası





2009 sayımına göre 12.5 milyon olan İstanbul’daki nüfusun yüzde 65’i Avrupa, yüzde 35’i Anadolu yakasında yaşıyor. Şahin, İstanbul dökümünü de veriyor: Sivaslı (681 bin), Kastamonulu (516 bin), Giresunlu (455 bin), Ordulu (453 bin), Tokatlı (396 bin), Samsunlu (373 bin) ve Trabzonlu (357 bin).

Kentli nüfusu yüzde 85’lere çıkacak 1975’ten bu yana İstanbul’da yaşayan Sivas, Kastamonu ve Giresunluların ilk üç sırayı aldığını anlatan Yrd. Doç. Cemalettin Şahin, göçle ilgili şu tespitleri yaptı:

“Nüfusun yaklaşık beşte biri İstanbul’da yaşıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde ancak bu oran yüzde 85’i de bulacaktır. Yaşanan göçün temel nedeni ekonomik olmakla birlikte, köyde insanların kalmaması. Hayvancılığın bitmesinin sonucu eti daha pahalıya yiyeceğiz.”



İstanbul’un en çok Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar ve Ümraniye’ye göç aldığına da değinen Şahin, İstanbul’un yükünü hafifletmek için yeni göç merkezlerinin açıldığını da söyledi. Antalya, Adana, Mersin gibi kentlerin yanı sıra İzmir, Manisa ve Denizli’nin İstanbul’un göçünü rahatlatan kentler olduğunu belirten Şahin, “Bu göç merkezleri olmasaydı, İstanbul’a 6 milyon kişi daha eklememiz gerekirdi” dedi.



İstanbul'a 2 büyük göç 1950 ve 1980 ve 1980-90 arası



1930’ların ortasında İstanbul’un nüfusunun 800 binler dolayında olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1950’lerdeki sanayi hareketi ve ardından 1980 - 90’larda yaşanan sanayileşme İstanbul’daki göçün iki büyük dalgası oldu. İstanbul’un 1980’lerdeki nüfusu 4-5 milyon arasındaydı. 1990 yılında 7 milyon olan nüfus, 2000’de 10 milyona, 2010’da 13 milyona çıktı. Her 10 yılda nüfusuna 3 milyon insan ekleyen İstanbul’un göç sorunu, altyapıdan ulaşıma akla gelen tüm sorunların kaynağıdır.”



ABD'nin nüfusu 308 milyonu açtı





ABD’de her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının ilk sonuçları açıklandı. Amerikan Nüfus Bürosu, ABD’nin nüfusunun 1 Nisan 2010 tarihi itibarıyla 308 milyon 745 bin 538 kişiye yükseldiğini, 2000 yılında yapılan bir önceki nüfus sayımına göre toplam nüfusun yüzde 9.7 oranında arttığını duyurdu.



California birinci







ABD’nin en kalabalık eyaleti 37 milyon 253 bin 956 kişiyle California, en az nüfusa sahip eyaleti de 563 bin 626 kişiyle Wyoming oldu., Neandertal ve modern insanın dışında dünya üzerinde yakın zamanda var olmuş bir üçüncü insan türünün varlığına işaret ediyor.

