'İstanbul'un ötesi' Londra'da

Kraliyet Mimarlık Enstitüsünün (RIBA) şehir merkezindeki binasında görkemli bir kokteylle açılan sergide,Tabanlıoğlu Mimarlık'ın son dönemde gerçekleştirdiği projelerin içinden önemli bulunan 17'si görülebiliyor. Açılışa, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Atılay Ersan ile Türk modacı Hüseyin Çağlayan da katıldı. 22 Kasım'a kadar açık kalacak serginin, Tabanlıoğlu ve Türkiye'deki mimarlık mesleğinin uluslararası platformda geldiği yeri temsil ettiği belirtildi. Sergide, perde üzerinde mimarlığın geleneksel yöntemlerle sunumunda maketler, plan- kesit - detay çizimleri ve benzer aygıtlarla "işin yapılma süreci" izleyici için saydamlaştırılırken, sürecin değil ürünün kendisinin sergilenmesinin hedeflendiği bildirildi.



Tek tuşla herkese ulaşılabilmek için, dijital sergileme biçimleri içinde farklı bir bakış arandığı ve serginin bu teknolojileri yetkinlikle kullanan Japon sanatçılarla birlikte hazırlandığı kaydedildi. Tasarımı ve kuratörlüğü WOW Inc tarafından yapılan, yüksek çözünürlükte imajların çevrelediği sergileme ortamında, mimari mekanın dijital görselleştirilmesiyle izleyicide sergilenen mekanda olma algısı yaratılmaya çalışıldı.



Mimarın ve projelerinin İstanbul şehriyle doğrudan ilişkisini ortaya koyan sergi başlığına eklenen "ötesi" ibaresiyle diğer kültürlerle, coğrafyalarla, disiplinlerle ilişkiye açık olma niyetinin vurgulanmaya çalışıldığı belirtildi. Serginin açılışında konuşan eski RIBA başkanı Dennis Sharp İstanbul'dan övgüyle söz ederken, Murat ve Melkan Tabanlıoğlu'nun projelerinin Türkiye'de çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret etti.



Özellikle İstanbul Atatürk Havaalanı ve Atatürk Müzesi projelerini öven Sharp, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın uzun geçmişe sahip olduğunu belirtti. Tabanlıoğlu Mimarlık Bürosu'nun sahibi Murat Tabanlıoğlu da gerek projeleri, gerekse açtıkları serginin sevgilerinin ürünü olduğunu ifade etti ve eşinin desteğinin önemine dikkati çekti.



''Bu noktaya gelmek için çok çaba sarf ettik'' diyen Tabanlıoğlu, babasının da mimar olduğunu, bir mimarla evli olduğunu, kızının da mimar olmasını arzu ettiğini söyledi. Murat Tabanlıoğlu Londra'da sergi açmaları yolundaki isteğin RIBA'dan geldiğini, ilk kez bir Türk mimarlık firmasının RIBA'da sergi açtığını söyledi.