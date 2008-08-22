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Yaşam

İstanbul'un Miami'si

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Karaburun Plajı'nı överek, "Durusu'nun kuzeyinde Miami var" dedi

22 Ağustos 2008 03:00

Selânik’ten, 1924 yılında mübadele ile gelen Türklerin oluşturduğu 'muhacir köyü' Karaburun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Karadeniz Rivierası' projesiyle yeni bir kimlik kazandı. İstanbul Merkezine uzaklığı nedeniyle uzun yıllar bozulmamış olan şirin balıkçı kasabası artık kabuğunu yırtıp, İstanbulluların uğrak yeri haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinin 2006 sonunda başlattığı dalgakıran ve altyapı yatırımlarıyla çehresi değişen köy, plaj düzenlemelerinin yapılmasından sonra gelişimini sürdürdü. Bu durumu değerlendiren Patriot (Vatanseverler) diye anılan Selanik’ten gelen köy halkı da geçimini sağlamak için Tahlisiye istasyonu ve balıkçılık dışında alan bulmuş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da çehresi değişen bu beldeyi, dün Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarına önerdi. Türkiye İş Kadınları Derneği’nin etkinliğine katılan Topbaş, son çalışmalarını anlattı.  Başkan Topbaş, “Ben sizlere Karaburun’u tavsiye ederim. Durusu’nun kuzeyinde Miami gibi bir plaj oluştu. Böyle bir İstanbul var mı diyebileceğiniz güzellikler çıktı ortaya” dedi


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