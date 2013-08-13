İstanbul'un köprü çilesi yeniden başlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük onarımı ve yapısal takviyesini yaptırmak amacıyla 5 Eylül 2013 tarihinde çıkacağı ihaleye ilişkin, TBMM'ye soru önergesi sundu; vatandaşları ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ı önlem alınması amacıyla uyardı.

Umut Oran, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a, "Vatandaşların geçen yıl mağdur olmasına yol açan sorunların yaşamaması için hangi önlemleri alacaksınız? Alacağınız önlemler içerisinde geçen yıl dile getirdiğiniz 'İstanbulluların tatile gitmesi' de yer alacak mı? Böyle bir öneriniz olacaksa alternatif tatil imkanları için karayollarının ücretsiz kullanımını da öngördünüz mü? diye sordu.

Umut Oran, Bakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, "Karayolları Genel Müdürlüğü, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin bakımı 18 Haziran 2012 tarihinde köprüleri dönüşümlü olarak kapattı ve milyonlarca yurttaş mağdur oldu. Gelen tepkiler üzerine Galata Köprü 9 Temmuz 2012'de devreye sokularak sıkıntılar bir nebze olsun giderilmişti" dedi.

Okulların açılmasını mı beklediniz?

Boğaziçi ve FSM'nin büyük onarımının yapılması için 5 Eylül'de ihaleye çıkılacağı duyumunu alan Umut Oran, okullar kapalıyken yaz tatilinde ihale sürecinin niçin tamamlanarak erkenden onarıma başlanmadığının açıklanmasını istedi.

Umut Oran'ın yönelttiği diğer sorular şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesini yaptırmak amacıyla 5 Eylül 2013 tarihinde saat 14.30'da ihale mi gerçekleştirecek?

İhalenin tahmini bedeli kaç TL'dir?

Her iki köprünün büyük onarımı ve yapısal takviyesi işine ne zaman başlanacak?

İşin bitirilmesi için öngördüğünüz tarih nedir?

atandaşların geçen yıl mağdur olmasına yol açan sorunların yaşamaması için hangi önlemleri alacaksınız?

Alacağınız önlemler içerisinde geçen yıl dile getirdiğiniz 'İstanbulluların tatile gitmesi' de yer alacak mı?

Böyle bir öneriniz olacaksa alternatif tatil imkanları için karayollarının ücretsiz kullanımını da öngördünüz mü?"