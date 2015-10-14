İstanbul'un kayıp adası Vordonisi gün yüzüne çıkıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sahilden 700 metre uzaklıkta bulunan ve 1010 yılında meydana gelen deprem sebebiyle sular altında kalan Vordonisi Adası, Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle deniz turizmine açılacak. Adadaki kalıntılar, keşif ekibi tarafından görüntülendi.

DHA'dan Cemal Köyük'ün haberine göre, 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalan ve yıllar boyunca ihmal edilen tarihi adanın, tüm özellikleriyle keşfedilerek, deniz turizmine açılmasının hedeflendiği tarihi yolculukta bir açıklama yapan Meltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemizin doğal güzelliklerinin keşfedilerek, gelecek kuşaklara aktarılması noktasında, yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarihi yaklaşık bin yıl öncesine dayanan ve deprem sonucu batan ada, aslında bizlere hem arkeolojik, hem de sismik açıdan değerli veriler sunacak" diye konuştu.

Tarihi yaklaşık bin 200 yıllık olan adada bir manastır olduğu biliniyor

Üzerinde inşa edilen manastır ve rahipleriyle birlikte battığı iddia edilen ada, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'ne üye 6 dalgıç tarafından görüntülendi. Keşif ekibi, İstanbul'un 10. adası Vordonisi dalışı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu adada karbon 14 ve diğer bilimsel metotlarla bir araştırma yapılarak, kayaçların durumunun incelenmesi lazım ki gerçek tarih ortaya konulabilsin. Dileriz bu dalış, birilerinin ilgisini çeker ve batık adaya gereken önem verilir. Adanın kalıntıları üzerinde kestane, midye ve türevi deniz canlıları olduğu için tam olarak ana manastırı görebilmek mümkün olmuyor. Tarihi yaklaşık bin 200 yıllık olan bu adada bir manastır olduğu biliniyor."

Daha sonra dalgıçlar tarafından dalışta bulunan ve 100 yıllık olduğu belirtilen çapa Başkan Kılıç'a teslim edildi. Kılıç da çapayı, Vordonisi Adası'nın güzellikleri anısına saklayacağını belirtti. Kayıp adanın güzellikleri, dalış ekibinden Mert Gökalp tarafından görüntülendi. Bu tarihi anlara, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği dalgıçları Serco Eksiyan, Ercan Akpolat, Volkan Narcı, Can Sınmaz ve Anıl Durmaz eşlik etti.

Bizanslıların “Küçük Ada", Osmanlıların “Batık Manastır Kayalıkları" ve denizcilerin de “Bostancı Kayalıkları" adını verdiği Vordonisi'nin, efsaneleşmiş sözlü tarihe göre, üzerinde bulunan manastır ve rahipleriyle 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde battığı biliniyor. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, Sedef, Tavşan, Kaşık, Sivri ve Yassıada'yı içinde barındıran Prens Adaları'ndan onuncusu olduğu belirlenen Vordonisi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde adaya sürgün gönderilen Patrik Fotius'un yaptırdığı manastırla tanınıyor. Aslında Patrik Fotius ile Patrik İgnazius arasındaki rekabet üzerine inşa edilen manastırın, Küçükyalı'da keşfedilen manastırın bire bir kopyası veya devamı olduğu sanılıyor. Adanın keşfi, arkeolojik ve sismik açıdan birçok veri sunması bakımından önem taşıyor.