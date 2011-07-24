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Yaşam

İstanbul'un havası satılık!

'Taşı toprağı altın' denilen İstanbul'un artık 'havası' da para ediyor

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - 'Taşı toprağı altın' denilen İstanbul'un artık 'havası' da para ediyor...


Türk girişimci parlak zekasını yine konuşturdu, havayı konserveleyip turiste satıyor.


'Air of İstanbul' (İstanbul Havası) adı verilen ürün şubattan beri piyasada. Konserve kutusu içine sıkıştırılan havaTopkapı Sarayı Müze Mağazası'nda da 5 TL'den satılıyor. Konserve havanın üzerinde farklı dillerde açıklamalar var.


Akşam'da yer alan habere göre; ürün bazı siteler tarafından 33 TL'yi bulan farklı fiyatlarla satılıyor.


Slogan ise şöyle: İstanbul'a özlem duyanlar, yeni tanışmak isteyenler için olabileceği gibi kızdığında 'Hava atmak' deyimini somutlaştırmak isteyenler de kullanılabilir. Malzeme; Yüzde 78 Azot, yüzde 21 Oksijen,  yüzde 1 Karbondioksit.


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