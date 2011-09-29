T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un havacı polisleri İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2011 14:28

-İstanbul'un havacı polisleri İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü, son teknolojiyle donatılan 2 helikopter ve 4'ü emniyet müdürü 15 personelle polis ekiplerinin karadan yaptıkları faaliyetlere havadan aktif destek veriyor. İstanbul Bölge Hava Ulaştırma Filo Amirliği olarak 1983'te kurulan ve 2003 yılında İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü adını alan birim, polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı operasyonlar ve toplumsal olaylarda yaptığı çalışmalara havadan katılarak güvenliğin sağlanmasında yardımda bulunuyor. Bunların yanı sıra asayiş, kaçakçılıkla mücadele hizmetleri, personel ve malzeme nakilleri, trafik kontrol hizmetleri, arama ve kurtarma faaliyetleri, güvenlik ve VIP çalışmalarında İstanbul merkezli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hizmet veren müdürlük, bu çalışmalarını envanterindeki 2 adet ABD yapımı MD 600N tipi helikopterle sağlıyor. Bu helikopterler, monte edilen SX-16 Nightsun adı verilen ışıklandırma sistemiyle gece uçuşlarında yer ekiplerinin hedeflerini bulmasına yardımcı olmasının yanı sıra sağladığı iyi görüş sayesinde havadan da operasyon ekiplerine destek vererek suçluların yakalanmasında önemli destek sunuyor. Helikopterlerdeki Downlink sistemi sayesinde yukarıdan kamerayla çekilen görüntülerin eş zamanlı olarak komuta merkezine iletilmesiyle polisin alan hakimiyetini daha da arttırması sağlanıyor. Helikoptere monte edilen ve bir operatör yardımıyla kumanda edilen gece görüş özelliğine sahip termal kameralar (FLIR) sayesinde yukardan takip edilen şüpheliler vücut ısılarından tanımlanarak takip ve yakalanmalarında yardımcı olunuyor. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4'ü pilot emniyet müdürü, 2'si pilot başkomiser ve biri pilot komiser olmak üzere toplam 15 personelle bu yılın 9 ayında 350 saat havada kalarak asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda helikopterle verdikleri etkin desteğin yanı sıra keşif, gözetleme, fotoğraf-kamera çekimi ve VIP hizmetleri gibi faaliyetler yürüttü.  Söz konusu bu uçuşlardan 58'i asayiş ve operasyonlar, 17'si keşif ve gözetleme, 9'u eskort ve koruma, 14'ü fotoğraf ve kamera çekimi, 65'i eğitim, 7'si eğitim ve tatbikat, 21'i personel ve malzeme nakli, 9'u deneme, 7'si trafik hizmetleri, 1'i VIP amacıyla gerçekleştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24