-İstanbul'un havacı polisleri İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü, son teknolojiyle donatılan 2 helikopter ve 4'ü emniyet müdürü 15 personelle polis ekiplerinin karadan yaptıkları faaliyetlere havadan aktif destek veriyor. İstanbul Bölge Hava Ulaştırma Filo Amirliği olarak 1983'te kurulan ve 2003 yılında İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü adını alan birim, polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı operasyonlar ve toplumsal olaylarda yaptığı çalışmalara havadan katılarak güvenliğin sağlanmasında yardımda bulunuyor. Bunların yanı sıra asayiş, kaçakçılıkla mücadele hizmetleri, personel ve malzeme nakilleri, trafik kontrol hizmetleri, arama ve kurtarma faaliyetleri, güvenlik ve VIP çalışmalarında İstanbul merkezli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hizmet veren müdürlük, bu çalışmalarını envanterindeki 2 adet ABD yapımı MD 600N tipi helikopterle sağlıyor. Bu helikopterler, monte edilen SX-16 Nightsun adı verilen ışıklandırma sistemiyle gece uçuşlarında yer ekiplerinin hedeflerini bulmasına yardımcı olmasının yanı sıra sağladığı iyi görüş sayesinde havadan da operasyon ekiplerine destek vererek suçluların yakalanmasında önemli destek sunuyor. Helikopterlerdeki Downlink sistemi sayesinde yukarıdan kamerayla çekilen görüntülerin eş zamanlı olarak komuta merkezine iletilmesiyle polisin alan hakimiyetini daha da arttırması sağlanıyor. Helikoptere monte edilen ve bir operatör yardımıyla kumanda edilen gece görüş özelliğine sahip termal kameralar (FLIR) sayesinde yukardan takip edilen şüpheliler vücut ısılarından tanımlanarak takip ve yakalanmalarında yardımcı olunuyor. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4'ü pilot emniyet müdürü, 2'si pilot başkomiser ve biri pilot komiser olmak üzere toplam 15 personelle bu yılın 9 ayında 350 saat havada kalarak asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda helikopterle verdikleri etkin desteğin yanı sıra keşif, gözetleme, fotoğraf-kamera çekimi ve VIP hizmetleri gibi faaliyetler yürüttü. Söz konusu bu uçuşlardan 58'i asayiş ve operasyonlar, 17'si keşif ve gözetleme, 9'u eskort ve koruma, 14'ü fotoğraf ve kamera çekimi, 65'i eğitim, 7'si eğitim ve tatbikat, 21'i personel ve malzeme nakli, 9'u deneme, 7'si trafik hizmetleri, 1'i VIP amacıyla gerçekleştirildi.