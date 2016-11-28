"İstanbul'un göbeğinde fuhuş ve horoz dövüşü yaptırıyorlar" iddiası

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Yenikapı'daki İstanbul Uluslararası Yolcu ve Kargo Terminali'nde fuhuş ve horoz dövüşü yapıldığı iddia edildi. Çevredeki esnaf bölgenin köhne ve güvensiz oluşundan şikâyetçiyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de konuya el atmadığını söyledileri.

Habertürk gazetesinde yer alan haber şöyle:

Gördüklerimiz, iddiaları doğrular nitelikteydi. Öyle ki bölge esnafının da şikâyet ettiği otogarda fuhuş pazarlığı izlenimini veren görüntülerle karşılaştık.

O anlardan birinde otogarın köşesinde bir adam, konuştuğu dilden dolayı Gürcü olduğunu tahmin ettiğimiz bir kadınla pazarlık yapıyordu.

Saniyeler süren pazarlığın ardından adam kadını kolundan tutup yolun karşısına geçerek gözden uzaklaştı. Çekim yapmanın mümkün olmadığı alanda yabancı simalar direkt göze çarpıyor öyle ki otogara girdiğimiz andan itibaren tüm gözler üzerimizdeydi.

Gizlice çekmeye çalıştığımız video ve fotoğraflar gördüklerimizin yarısı etmeyecek belki ama yetkililerin buraya acilen müdahale etmesi gerektiği aşikâr.

O bölgede çalışan bir kişiden edindiğimiz bilgiye göre belediyeye veya İBB’ye ait olmayan, özel işletmede bulunan bu garın sahibinin horozları bulunuyor ve horoz dövüşleri yaptırdığı iddia ediliyor. Küçük bir pazarın bile bulunduğu bu otogarda Türkçe konuşan yok denecek kadar az.

Sürekli sirkülasyon halinde olan otogarda hâlâ bavul ticareti yapılıyor mu net bir bilgi edinemedik ama gördüklerimiz yapıldığı yönünde.

Kutularla tekstil ürünlerinin indirildiği otogarda, ürünler hem otogarın içindeki pazara götürülüyor hem de çevredeki tezgâhlarda satılıyor.

Megakentin ortasında özellikle karanlık çöktüğünde geçmekten bile korkacağınız bu köhne, güvensiz alanda bir dönüşüm veya taşınma çalışması olup olmadığını sormak için Otogar Esnaf Derneği Başkanı Şahap Önal ile görüştük.

Şahap Önal, Uluslararası Trakya Otobüs Derneği’nin bir hafta önce Emniyet Otogarı’nın taşınarak Büyük İstanbul Otogarı’na bağlanacağını söyledi.

Önal, “Bizim projelerimiz arasındaydı bu. Trakya Otobüs Derneği’ne de söyledik. Bu Emniyet Otogarı’nın yasal yanı yok. UKOME kararına göre Büyük Otogar’a bağlanmalı, otobüsler tek bir yerden kalkmalı. Ama ayrı çalışıyorlar. İstanbul’a yakışan bir yer değil orası.

Kötü durumda, güvenli değil. İBB’ye önerge verdik bu konuda. İşlevi ne buranın dedik. Büyük Otogar’a bağlanmasını talep ettik. 80 otobüs yurtdışına giriş çıkış yapıyor. Büyük Otogar’ı hareketlendirecektir bu. Büyük Otogar da böylece değerlendirilecek, kurtulacak” dedi.

Bölgenin sit alanı olduğunu vurgulayan Önal, “Tarihi eserler çıktı o bölgede. İmara açık olmamasına rağmen hâlâ o garaj orada iş yapıyor. Özellikle de akşamları kimsenin can güvenliği yok. Denetim yok. Bir çalışma yapılması şart” diye ekledi. İBB’nin ise konuyla ilgili Otogar Esnaf Derneği’nin sunduğu önerge için bir karar açıklamadığı belirtildi.