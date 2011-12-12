İstanbul'un gazı sahipsiz kaldı

T24

6 milyar metreküp hat



Tüketimin yüzde 15'i bu hattan



Rusya'dan Batı Hattı yoluyla ithal edilen yıllık 6 milyar metreküp gazın özel sektör tarafından getirilmesi sürecinde kritik bir gelişme daha yaşandı.EPDK'ya Batı Hattı'ndan doğalgaz ithalatı için ithalat lisansı başvurusunda bulunan 26 firma, Rus Gazprom ile doğalgaz alım-satım anlaşması imzalamadıkları için, başvuru yapılmamış sayılarak EPDK tarafından dosyaları iade edilmeye başlandı.Bundan sonraki süreci Rus yetkililerle yapılacak görüşmeler belirleyecek.Alım-satım anlaşması getirmediği halde mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding-MOU) getiren Akfel ve Bosphorus Gaz şirketlerinin de dosyalarının iade edileceği öğrenildi.Türkiye ile Rusya arasında 1986 yılından bu yana yürürlükte olan ve bu yıl sonu itibariyle sona erecek 6 milyar metreküplük Batı Hattı üzerinden gaz ithal edebilmek için 26 şirket EPDK'ya lisans başvurusu yapmış, EPDK da lisans vermek için tüm şirketlerden, Gazprom ile anlaşma imzalamasını talep etmişti.Türkiye'nin bu yıl 42-43 milyar metreküp olması öngörülen yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i bu hattan karşılanırken; İstanbul ve çevrenin gaz ihtiyacı da bu hat üzerinden sağlanıyor.