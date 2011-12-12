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Ekonomi

İstanbul'un gazı sahipsiz kaldı

İstanbul ve çevresinin doğalgazını sağlayan Batı Hattı'ndan gaz alınması konusunda kritik gelişme

12 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul ve çevresinin doğalgazını sağlayan Batı Hattı'ndan gaz alınması konusunda kritik gelişme yaşandı. EPDK 26 şirketin başvurusunu yapılmamış sayarak dosyaları iade etmeye başladı. Tüketimin yüzde 15'inin karşılandığı hattan gazı kimin getireceği belirsiz. 



Rusya'dan Batı Hattı yoluyla ithal edilen yıllık 6 milyar metreküp gazın özel sektör tarafından getirilmesi sürecinde kritik bir gelişme daha yaşandı.

EPDK'ya Batı Hattı'ndan doğalgaz ithalatı için ithalat lisansı başvurusunda bulunan 26 firma, Rus Gazprom ile doğalgaz alım-satım anlaşması imzalamadıkları için, başvuru yapılmamış sayılarak EPDK tarafından dosyaları iade edilmeye başlandı.

Bundan sonraki süreci Rus yetkililerle yapılacak görüşmeler belirleyecek.

Alım-satım anlaşması getirmediği halde mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding-MOU) getiren Akfel ve Bosphorus Gaz şirketlerinin de dosyalarının iade edileceği öğrenildi.


6 milyar metreküp hat

Türkiye ile Rusya arasında 1986 yılından bu yana yürürlükte olan ve bu yıl sonu itibariyle sona erecek 6 milyar metreküplük Batı Hattı üzerinden gaz ithal edebilmek için 26 şirket EPDK'ya lisans başvurusu yapmış, EPDK da lisans vermek için tüm şirketlerden, Gazprom ile anlaşma imzalamasını talep etmişti.


Tüketimin yüzde 15'i bu hattan

Türkiye'nin bu yıl 42-43 milyar metreküp olması öngörülen yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i bu hattan karşılanırken; İstanbul ve çevrenin gaz ihtiyacı da bu hat üzerinden sağlanıyor.



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