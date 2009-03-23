İstanbul'un galibi kim oldu?

‘Baykal’a eskort ve koruma tahsis edilmedi’

İlgili haberler:





Çağlayan'da centilmenlik kazandı

İstanbul dün seçimlerin iki iddialı partisi AKP ve CHP'nin mitingine sahse oldu. Her iki parti yönetiminin de büyük önem verdiği Kazlıçeşme ve Çağlayan mitinglerinden geriye 'hangisi daha kalabalıktı' sorusu kaldı.CHP'lilere göre Çağlayan mitinginde 150 bin kişi vardı. Ancak polis mitinge 40 bin kişinin katıldığını öne sürüyor. Vatan Gazetesi'nin Google Earth yöntemini kullanarak yaptığı hesaba göre ise CHP'nin mitinginde 56 bin kişi vardı.AKP'nin Kazlıçeşme mitinginde ise AKP İl yöneticilerine göre 500 bin kişi vardı. Polis yetkilileri ise Kazlıçeşme mitingi alanındna 200 bin kişinin bulunduğunu düşünüyor. Vatan Gazetesi'nin Google Earth yöntemi ile Kazlıçeşme'de yaptığı hesaba göre ise alanda 240 bin kişi vardı.CHP'li Gürsel Tekin, Çağlayan Meydanı'ndaki mitinge 150 bin kişiyi aşkın partilinin katıldığını belirterek, "Tüm baskılara rağmen Çağlayan Meydanı’nı dolduran CHP'lilere teşekkür ediyorum" dedi.İstanbul Emniyeti’nin böylesine önemli ve yoğun bir günde Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı'na eskort ve koruma tahsis etmediğini belirten Tekin, “Hem Ankara’da hem de İstanbul’da talepte bulunmamıza rağmen bu trafik yoğunluğu içinde CHP Genel Başkanı’na eskort verilmemesi, iktidarın güvenlik güçleri üzerindeki baskısının en somut göstergesidir" diye konuştu.