İstanbul'un 'FETÖ' bilançosu: 3 bin 279 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişinin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 bin 279 kişiden 3 bin 79'unun tutuklandığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, yapılan açıklamada, gözaltına alınanlardan 3 bin 17'sinin askeri personel, 93'ünün emniyet personeli, 432'sinin hakim ile savcı, 13'ünün merkez valisi, vali yardımcısı ve kaymakam, 692'sinin kamu görevlisi, 147'sinin akademisyen, 80'inin gazeteci, 86'sının iş adamı, 719'unun ise değişik meslek gruplardan olduğu belirtildi.

Haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen toplam 5 bin 279 kişiden 3 bin 79'unun tutuklandığı kaydedilirken bin 74 kişinin hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 691 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada 435 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.