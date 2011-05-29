-İSTANBUL'UN FETHİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un fethinin yalnızca bir askeri zafer olmadığını, fethin dünyadaki pek çok dengeyi değiştiren, önemli siyasal, sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuran tarihi bir hamle olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi. İstanbul'un tarih boyunca bir cazibe merkezi olarak uygarlıkların ilgisini çektiğine belirten Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Tarihte çok uzun süre alınması imkansız gibi görünen İstanbul, büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in dehası, eşsiz stratejisi ve akılcı hamlesiyle Türklerin egemenliğine girmiştir. Bu yalnızca bir askeri zafer değil, dünyada pek çok dengeyi değiştiren, önemli siyasal, sosyal, ekonomik sonuçlar doğuran tarihi bir hamle olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak, İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada uyum içinde yaşadığı bir hoşgörü merkezi yapmıştır. Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan İstanbul bugün, modern, dinamik, güçlü Türkiye'nin vitrini, dünyaya açılan penceresidir. Görkemli tarihi ve dünyadaki tüm şehirleri kıskandıran konumuyla İstanbul, doğuyla batı arasında bir köprü görevini de başarıyla sürdürmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bir cazibe merkezi olan İstanbul, üstlendiği öncü rolüyle ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal hayatına yön vermekte, geleceğe güvenle bakmaktadır. İstanbul'u tarihsel konumuna uygun olarak geleceğe güçlü biçimde taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bunu başarıyla yerine getireceğimizden şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle İstanbul'un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'i, fethin sembollerinden olan Ulubatlı Hasan'ı ve tüm kahramanları saygı ve rahmetle yad ediyor, vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum.''