İstanbul'un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi teklif edildi

AKP, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin 'Eyüp Sultan' olarak değiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na teklif sundu.

İl ve ilçe müftülerine resmi nikah kıyma yetki veren “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri sürerken, AKP, İstanbul’un Eyüp ilçesinin adının “Eyüpsultan” olarak değiştirilmesi için komisyona bir kanun teklifi sundu.

İstanbul Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Mehmet Muş, Hüseyin Bürge ve Haydar Ali Yıldız imzasıyla verilen kanun teklifinde, ilçe isminin halk arasında bilinen ismiyle anılması ve milletin kültür, inanç ve milli değerlerinin yaşatılması amacıyla Eyüp isminin “Eyüp Sultan” olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.