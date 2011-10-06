-İstanbul'un elektromanyetik haritası çıkartıldı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı Dr. Turgut Ayhan Beydoğan, baz istasyonlarının İstanbul ili ölçüm sonuçlarını CeBIT ile birlikte gerçekleştirilen Sinerji Zirvesi'nde açıkladı. Elektromanyetik yoğunluk haritası, ortamdaki tüm verici istasyonlarından gelen elektrik alan değerleri ölçülerek hazırlandı. Yapılan ölçümlerde güven vermeyen bölgeler, yeniden ölçümlendi. İstanbul genelinde 17 bin 251 baz istasyonu bulunurken, gerçekleştirilen ölçüm sayısı 712 bin 399 oldu. Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alan değeri AB'de, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul gören ICNIRP değerleri olan 41 volt/metre olarak uygulanırken, Türkiye'de cihaz başına 10 volt/metre olarak belirleniyor. Buna göre, İstanbul Anadolu Yakasında 247 bin 820 noktadan alınan ölçümlerde yüzde 96,5 oranında 0.1–3 volt/metre arasında ölçüm alındı. 3–9 volt/metre arasında kalan bölgelerin oranı yüzde 3,05 oldu. 9 ve üzeri volt/metre değerinde ölçüm alınan bölgelerin oranı binde 3,6 oranında çıktı. İstanbul Avrupa yakasında 464 bin 579 bölgeden alınan ölçümlerin yüzde 91,9'u 0-3 volt/metre aralığında bulunurken, 3-9 volt/metre aralığında yüzde 6,8, 9 ve üstü volt/metre ölçülen bölgelerin oranı yüzde 1,3 oldu. İstanbul ili için 3 ve üzeri volt/metre ölçülen bölgelerdeki elektromanyetik alan yoğunluğunun, radyo-TV vericilerinden, yüksek gerilim hatlarından ve sanayi kuruluşlarından kaynaklandığı belirtildi. -7 bölgede sürekli denetim- BTK İkinci Başkanı Dr. Turgut Ayhan Beydoğan, baz istasyonu ölçümlerinin merkez ve taşra teşkilatı olarak 7 bölgede sürekli denetlendiğinin altını çizerek, ölçüm sonuçlarından elde edilen verilerin uluslararası otoritelerce belirlenen limit değerlerin ''çok altında'' çıktığını kaydetti. Baz istasyonlarının artmasının, cep telefonlarının daha az enerji harcaması anlamına geldiğini belirten Beydoğan, ''Nasıl evimizde elektrik varsa her sokakta baz istasyonu olması gerekmektedir. Toplumda yaratılan baz istasyonu korkusu dayanaksız ve bilimsellikten tamamen uzaktır'' dedi.