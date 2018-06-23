İstanbul'un dört bir yanından yüz binlerce insan İnce'nin son mitingine doğru yola çıktı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarınki seçimler öncesinde son mitingini İstanbul Maltepe’de düzenleyecek. Saat 13:00’te başlayacak miting öncesinde alanın büyük bir kısmının dolduğu kaydedilirken, ‘Büyük İstanbul Buluşması’na kentin dört bir yanından deniz yoluyla ulaşmaya çalışan İnce destekçileri de iskele önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Miting için günlerdir hazırlık yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, 13 ayrı iskeleden miting alanına ulaşım sağlamak için organizasyon gerçekleşirdi. Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerde yaşanan yoğunluktan şikayet ederken, bazıları ise İDO'nun kasıtlı olarak seferleri engellediğini iddia etti.

CHP’nin geçen yıl da Adalet Yürüyüşü’nün sonunda 1 milyonun üzerinde katılımla büyük bir miting gerçekleştirdiği alanda, perşembe günü İzmir mitinginde yaşanana benzer bir internet problemi yaşadığı belirtildi. Miting öncesinde yapmur başlarken, alandaki vatandaşlar "Rahmetinle geliyorsun Muharrem İnce" yorumunda bulundu.

Muharrem İnce de miting öncesinde bir paylaşımda bulundu. İnce, "Formalar ve bayraklar hazır mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini birlikte yapacağız" dedi.

Maltepe'deki miting alanı güvenlik amacıyla polis bariyerleri ile çevrilirken, mitinge gelenler kontrol noktalarından geçerek içeriye alınıyor. Mitinge gelenler Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce'nin fotoğraflarını taşıyor. Aynı zamanda, İnce'nin formalarınızı giyip gelin çağrısı üzerine çok sayıda vatandaş da mitinge tuttukları takımın formasıyla katıldı.

Basın icin hazırlanan protokolde yaklaşık 500 gazeteci görev yapıyor. Basın mensuplarının yarısı yabancı basın temsilcilerinden oluşturuyor. Alana Muharrem İnce 'nin konuşma yapacağı büyük bir platform kuruldu, kurulan ses sistemi için çelik kuleler üzerine hoparlörler yerleştirildi.