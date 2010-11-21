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Ekonomi

İstanbul'un dev bütçesi 12 bakanlığı aştı

İBB'nin İSKİ, İETT ve bağlı 25 şirketiyle birlikte 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak belirlenen 2011 tahmini konsolide bütçesi 12 bakanlığı geçti.

21 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ, İETT ve bağlı 25 şirketiyle birlikte 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak belirlenen 2011 tahmini konsolide bütçesi, aralarında Dişişleri, İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlığının da bulunduğu 12 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Anayasa Mahkemesi'nin bütçelerini geride bıraktı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı tahmini bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 6,35 artışla 6 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Belediyenin bağlı kuruluşlarından İSKİ’nin bütçesi 3 milyar 256 milyon 532 bin TL, İETT’nin 1 milyar 800 milyon 445 bin TL ve bağlı 25 şirketin 6 milyar 298 milyon 7 bin TL olarak belirlendi. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak öngörüldü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi, bütçe ödenek teklifi 17 milyar 226 bin 763 bin 630 TL olan Sağlık Bakanlığı, 16 milyar 975 milyon 986 bin 900 TL olan Milli Savunma Bakanlığı, 8 milyar 398 milyon 387 bin TL olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 4 milyar 303 milyon 639 bin 500 TL olan Adalet Bakanlığı, 2 milyar 252 milyon 16 bin TL olan İçişleri Bakanlığı, 1 milyar 171 milyon 14 bin 700 TL olan Dışişleri Bakanlığı, 1 milyar 848 milyon 428 bin TL olan Ulaştırma Bakanlığı, 1 milyar 214 milyon 635 bin TL olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 921 milyon 344 bin TL olan Çevre ve Orman Bakanlığı, 588 milyon 555 bin TL olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 479 milyon 989 bin TL olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 106 milyon 51 bin TL olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını geride bıraktı.


Büyükşehir Belediyesinin bütçesi, bakanlıkların yanı sıra 116 milyon 900 bin TL olan Cumhurbaşkanlığının, 512 milyon 935 bin TL olan TBMM’nin, 655 milyon 923 bin TL olan Başbakanlığın ve 16 milyon 326 bin TL olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, MİT Müsteşarlığı ile MGK Genel Sekreterliğinin tahmini bütçelerini de geçti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe olarak geçtiği Genel Bütçeli
 İdareler ve Bakanlıkların bütçe büyüklükleri şöyle:


         GENEL BÜTÇELİ İDARELER                   BÜTÇE (TL)
         ----------------------                   -----------
         Cumhurbaşkanlığı                         116.900.000
         TBMM Başkanlığı                          512.935.000
         Başbakanlık                              655.923.000
         Anayasa Mahkemesi Başkanlığı              16.326.000
         Yargıtay                                  76.418.000
         Danıştay                                 101.172.500
         Sayıştay                                 128.835.500
         MİT Müsteşarlığı                         665.568.000
         MGK Genel Sekreterliği                    13.640.400


         BAKANLIKLAR
         --------------
         Adalet Bakanlığı                       4.303.639.500
         Milli Savunma Bakanlığı               16.975.986.900
         İçişleri Bakanlığı                     2.252.016.000
         Dışişleri Bakanlığı                    1.171.014.700
         Bayındırlık ve İskan Bakanlığı           588.555.000
         Sağlık Bakanlığı                      17.226.763.630
         Ulaştırma Bakanlığı                    1.848.428.000
         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı           8.398.387.000
         Sanayi ve Ticaret Bakanlığı              479.989.000
         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı      106.051.000
         Kültür ve Turizm Bakanlığı             1.214.635.000
         Çevre ve Orman Bakanlığı                 921.344.000



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