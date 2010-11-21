-İSTANBUL'UN BÜTÇESİ BAKANLIKLARI GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İSKİ, İETT ve bağlı 25 şirketiyle birlikte 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak belirlenen 2011 tahmini konsolide bütçesi, aralarında Dişişleri, İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlığının da bulunduğu 12 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Anayasa Mahkemesinin bütçelerini geride bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı tahmini bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 6,35 artışla 6 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Belediyenin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin bütçesi 3 milyar 256 milyon 532 bin TL, İETT'nin 1 milyar 800 milyon 445 bin TL ve bağlı 25 şirketin 6 milyar 298 milyon 7 bin TL olarak belirlendi. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak öngörüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi, bütçe ödenek teklifi 17 milyar 226 bin 763 bin 630 TL olan Sağlık Bakanlığı, 16 milyar 975 milyon 986 bin 900 TL olan Milli Savunma Bakanlığı, 8 milyar 398 milyon 387 bin TL olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 4 milyar 303 milyon 639 bin 500 TL olan Adalet Bakanlığı, 2 milyar 252 milyon 16 bin TL olan İçişleri Bakanlığı, 1 milyar 171 milyon 14 bin 700 TL olan Dışişleri Bakanlığı, 1 milyar 848 milyon 428 bin TL olan Ulaştırma Bakanlığı, 1 milyar 214 milyon 635 bin TL olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 921 milyon 344 bin TL olan Çevre ve Orman Bakanlığı, 588 milyon 555 bin TL olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 479 milyon 989 bin TL olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 106 milyon 51 bin TL olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi, bakanlıkların yanı sıra 116 milyon 900 bin TL olan Cumhurbaşkanlığının, 512 milyon 935 bin TL olan TBMM'nin, 655 milyon 923 bin TL olan Başbakanlığın ve 16 milyon 326 bin TL olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, MİT Müsteşarlığı ile MGK Genel Sekreterliğinin tahmini bütçelerini de geçti.