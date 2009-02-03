İstanbul'un bazı bölgelerine 3 gün elektrik yok

Avcılar, Bayrampaşa ve Beyoğlu İşletme müdürlüklerinin trafo merkezlerindeki bakım çalışmaları nedeniyle, 5, 6 ve 7 Şubat'ta bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.





Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak yerler, saat ve tarihleri şöyle:



5 Şubat Perşembe, 09.00-14.00 saatleri arası; Avcılar İlçesi yan yolda bulunan AS Mobilya Mağazası,



10.00-15.00 saatleri arası; Esenler ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. sokaklar, Koca Yusuf Caddesi 26, 27, 28, 35, 37, 39, 41 ve 42. sokaklar.



07.00-20.00 saatleri arası; Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi, Refik Fenman Çıkmazı, Saadet, Kumbaracıbaşı, Kırmızı, Dereboyu Caddesi numara 100, numara 112, numara 114 ile Gültekin, Maslak, Pamir, Sarıali ve Çevirmeci sokaklar ve civarları.



6 Şubat Cuma, 08.00-19.00 saatleri arası; Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi ile Eğlence, Teyyareci Suphi, Sebzeci Bayram, Kamacı, Dubaracı, Beyazgül, Kuyu, Vezirköşkü, Kireçhane Çıkmazı ve Bakkal sokaklar ile civarları.



7 Şubat Cumartesi, 09.00-17.00 saatleri arası: Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Kuruçeşme Caddesi, numara 4, numara 12 ve numara 20 civarı, Dulkadiroğulları ve Üvez sokaklar, Arnavutköy Caddesi numara 170 ve civarı.



09.00-16.00 saatleri arası; Beşiktaş Ortaköy Mahallesi, Yeniyol Çevirmeci, Cudiefendi, Mehmetkaraca, Ahmetçağan ve İsmail Hakkı Türekeş sokaklar ve civarları.