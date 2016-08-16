İstanbul'un adliyelerinde 'FETÖ' operasyonu; 293 personel gözaltına alındı

Adli personel yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon İstanbul Anadolu Adliyesi'ne de uzandı. Dün İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 4 adliyede gerçekleştirilen gözaltı ve aramalar bugün Anadolu Adliyesi'nde de yapılıyor. Operasyon kapsamında 83 adli personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 66 personel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, iki gündür süren operasyonlarda gözaltı sayısı 293 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"FETÖ / PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu örgütün adliye yapılanmasına ilişkin olarak; İstanbul ve Gaziosmanpaşa Adliyelerinde toplam 107 kişi, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 66 kişi, Bakırköy Adliyesi'nde 37, Büyükçekmece Adliyesi'nde 27, Küçükçekmece Adliyesi'nde 39, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde 17 kişi olmak üzere 293 adliye personeli (memur ve yardımcı personel) hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır"