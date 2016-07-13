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İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 16 Temmuz Cumartesi günü bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

13 Temmuz 2016 21:14

Kadıköy, Sancaktepe, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli, ve Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,

Kadıköy'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Erenköy Mahallesi Şevki Özengin, Azim, Hayri Eğmezoğlu sokakları,

Sancaktepe'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Eyüp Sultan Mahallesi Gümüş, Horasan, Ötüken, Müminler, Hoşnut, Buhara, Abdülhamit, Eyüp Sultan sokakları,

Tuzla'da 10.00-18.00 saatleri arasında İçmeler Mahallesi Kınık Sokak, 10.00-14.00 saatleri arasında,

Şifa Mahallesi Kumsal Sokak, Kartal'da 09.00-15.00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi İşçimenler Sokak elektrik alamayacak.

Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatleri arasında, Adil Mahallesi Nazik, Akasya, Bosna, Yayın, İncir, Beyan, Merve, Çiçekdağı, Basri sokaklarına, Battalgazi Mahallesi Bosna Sokak'a,

Kartal'da 09.00-12.00 saatleri arasında, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin, Yunus Emre, Yurdanur, Bülbül sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Maltepe'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Aydınevler Mahallesi Selçukbey, Sakarya, Sanayi, Günaydın Çıkmazı, Tolgay, Yamaç sokaklarında, 10.00-13.00 saatleri arasında Cevizli Mahallesi Bağdat, Orhan Gazi, Toros, Talatpaşa, Nurlu, Fındık, Nağme, Nevin, Erciyes, Gürbüz, Şehit Sinan Çilingir, Erman Çıkmazı, Ayçiçeği Çıkmazı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. 

 

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