İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Kadıköy, Sancaktepe, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli, ve Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,
Kadıköy'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Erenköy Mahallesi Şevki Özengin, Azim, Hayri Eğmezoğlu sokakları,
Sancaktepe'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Eyüp Sultan Mahallesi Gümüş, Horasan, Ötüken, Müminler, Hoşnut, Buhara, Abdülhamit, Eyüp Sultan sokakları,
Tuzla'da 10.00-18.00 saatleri arasında İçmeler Mahallesi Kınık Sokak, 10.00-14.00 saatleri arasında,
Şifa Mahallesi Kumsal Sokak, Kartal'da 09.00-15.00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi İşçimenler Sokak elektrik alamayacak.
Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatleri arasında, Adil Mahallesi Nazik, Akasya, Bosna, Yayın, İncir, Beyan, Merve, Çiçekdağı, Basri sokaklarına, Battalgazi Mahallesi Bosna Sokak'a,
Kartal'da 09.00-12.00 saatleri arasında, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin, Yunus Emre, Yurdanur, Bülbül sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Maltepe'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Aydınevler Mahallesi Selçukbey, Sakarya, Sanayi, Günaydın Çıkmazı, Tolgay, Yamaç sokaklarında, 10.00-13.00 saatleri arasında Cevizli Mahallesi Bağdat, Orhan Gazi, Toros, Talatpaşa, Nurlu, Fındık, Nağme, Nevin, Erciyes, Gürbüz, Şehit Sinan Çilingir, Erman Çıkmazı, Ayçiçeği Çıkmazı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.